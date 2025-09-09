AirPods Pro 3 chega tradução em tempo real, sensores de batimentos e promete o maior salto da linha

A Apple usou seu evento nesta terça-feira, 9, de setembro para transformar os AirPods Pro em algo além de fones de ouvido: agora eles também traduzem conversas em tempo real e monitoram batimentos cardíacos durante exercícios. O anúncio marca a terceira geração da linha lançada em 2019 e mostra como os fones se tornaram um pilar estratégico no ecossistema da empresa. O preço do novo modelo é de US$ 249 (cerca de R$ 1.350, em conversão direta).

Segundo a executiva Kate Bergeron, vice-presidente de hardware, o novo modelo foi redesenhado para oferecer uma experiência de áudio mais imersiva, com um sistema acústico próprio que amplia a resposta de graves e dá mais nitidez a vozes e instrumentos. A Apple afirma que a cancelamento ativo de ruído ficou duas vezes mais eficaz do que na geração anterior e até quatro vezes melhor quando comparado ao modelo original, lançado em 2019. O recurso de transparência, que permite ouvir sons do ambiente, também ganhou refinamento e agora transmite a própria voz de forma mais natural.

O grande diferencial, no entanto, está no recurso de tradução em tempo real, alimentado pela Apple Intelligence. Com um gesto simples, usuários podem iniciar a tradução de uma conversa em outro idioma: os AirPods reduzem o ruído ambiente, reproduzem a tradução e exibem a frase traduzida no iPhone. A promessa é de que a ferramenta funcione tanto em viagens quanto em encontros do dia a dia — e de forma ainda mais fluida quando ambos os interlocutores estiverem usando AirPods.

Design menor, encaixe sob medida e resistência extra

Outro ponto enfatizado pela Apple foi a adaptação a diferentes formatos de orelha. A empresa analisou mais de 10 mil modelos 3D de ouvidos e 100 mil horas de pesquisa com usuários para redesenhar o encaixe. O resultado: fones menores, novos encaixes de espuma em cinco tamanhos e uma fixação mais estável, pensada inclusive para atividades intensas.

Pela primeira vez, os AirPods Pro contam com certificação IP57, que garante resistência à água e ao suor — sinal claro de que a Apple mira usuários que usam os fones durante treinos e corridas.

AirPods entram na academia: monitor de saúde e treino gamificado

Essa conexão com o fitness ganhou outra camada. Jules Hermansen, líder de saúde da Apple, anunciou que os AirPods Pro 3 agora contam com sensor de batimentos cardíacos integrado. O componente, o menor já desenvolvido pela empresa, usa algoritmos de aprendizado de máquina e dados de acelerômetros para gerar medições em tempo real.

Essas informações se integram ao aplicativo Fitness do iPhone, permitindo monitorar até 50 tipos de exercícios apenas com os fones. A novidade também se conecta ao Workout Buddy, assistente com feedback por voz que motiva o usuário com frases como “Você bateu seu recorde neste mês” ou “Faltam 200 calorias para fechar seu anel de atividade”.

O projeto foi treinado com dados de mais de 50 milhões de horas do Apple Heart and Movement Study, que envolveu 250 mil participantes, consolidando a estratégia da Apple de usar grandes bases de dados para refinar recursos de saúde.