Após Mercado Pago, Anitta se torna embaixadora do Mercado Livre

A parceria entre Mercado Livre e Anitta ganhou uma entra em uma nova fase. A cantora, que já integrava o ecossistema da companhia como embaixadora do Mercado Pago, passa agora a representar também a operação de e-commerce no Brasil, ampliando uma relação que começou no segmento financeiro e que, segundo a empresa, foi construída a partir de uma identificação genuína entre a artista e a marca.

Em conversa com a EXAME, Iuri Maia, diretor de estratégia de marca do Mercado Livre, conta que o movimento reforça uma estratégia mais ampla da companhia de aproximar o marketplace de territórios ligados à cultura e ao entretenimento. A ideia é utilizar a relevância da artista para fortalecer a conexão com os consumidores, especialmente em um momento em que as jornadas de compra estão cada vez mais associadas ao engajamento do público.

"Comércio eletrônico e cultura pop deixaram de ser mundos separados. Hoje, as pessoas descobrem produtos onde prestam atenção, e a atenção está sempre no que é relevante na cultura brasileira. E a Anitta é, provavelmente, a brasileira que melhor transforma cultura em resultado concreto. Tudo o que ela toca vira assunto, e assunto vira demanda", explica Maia.

O diretor afirma ainda que a música é um território importante para a companhia por ser um ambiente de encontro entre milhões de pessoas.

"Queremos estar presentes nesses encontros de maneira consistente, e não apenas como patrocinadores ocasionais. A Anitta entra na nossa comunidade por duas portas: como empreendedora, em uma relação que começou com o Mercado Pago, e como consumidora, que pesquisa, compara e busca os melhores produtos, como qualquer brasileiro”, afirma.

Parceria ampliada

A aproximação entre a cantora e a companhia teve início por meio do Mercado Pago. Segundo Anitta, a parceria com a fintech dialoga com seu perfil empreendedor e com pautas ligadas à inclusão financeira.

"Eu já tinha uma ótima relação com o Mercado Pago, que conecta muito com o meu lado empreendedora. E o Mercado Livre também é uma plataforma que eu uso de verdade no dia a dia. Essa expansão faz todo sentido. É uma evolução de algo que já existia, de uma relação construída com o tempo e com identificação real”, conta a cantora à EXAME.

De acordo com Maia, a parceria foi desenhada para ser de longo prazo, com estratégias diferentes em cada fase.

"O que posso adiantar é que essa não é uma parceria pontual. É uma história que será dividida em muitos capítulos. Este é apenas o primeiro. Os próximos serão planejados para gerar conversa e relevância em torno do que está sendo discutido no Brasil em cada momento”, diz Maia.

Anitta também ressalta que a pçarceria foi construída com uma visão de longo prazo. "Não é uma ação isolada. Tem espaço para muita coisa surgir de forma criativa e relevante. Existe vontade dos dois lados de desenvolver projetos que gerem valor de verdade para o público", afirma.

Primeira campanha

A primeira iniciativa da cantora como embaixadora do Mercado Livre é uma campanha especial, batizada de “Vou fazer Comprittas”. Criada pela GUT, a ação transforma a expressão “comprinhas” em um conceito associado à cantora.

A campanha ficará no ar até 7 de julho, e inclui ofertas com descontos de até 70% em itens selecionados, parcelamento em até 24 vezes sem juros por meio do Mercado Pago e frete grátis em compras a partir de R$ 19.