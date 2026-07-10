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Exclusivo: Fundador da On revela como a IA resolve seu principal desafio de marketing

Olivier Bernhard, ex-triatleta e cofundador da marca suíça, fala à EXAME sobre expansão global e o dilema entre design técnico e performance

Olivier Bernhard: "A base da marca é manter uma relação de longo prazo com o esportista, acompanhando o desempenho e a saúde dele por anos"

Olivier Bernhard: "A base da marca é manter uma relação de longo prazo com o esportista, acompanhando o desempenho e a saúde dele por anos"

Luiz Gustavo Pacete
Luiz Gustavo Pacete

Consultor de Projetos Especiais

Publicado em 10 de julho de 2026 às 07h00.

Última atualização em 10 de julho de 2026 às 10h42.

ZURIQUE - Correr nas nuvens, essa foi a sensação que o triatleta suíço Olivier Bernhard quis proporcionar aos seus pares atletas ao idealizar a On Running, em 2010, na cidade de Zurique, na Suíça. Antes de se juntar aos seus atuais sócios David Allemann e Caspar Coppetti, Olivier chegou a oferecer seus protótipos feitos de mangueira de jardim para a Nike, que recusou. Hoje, a empresa está avaliada em mais de US$12 bilhões, listada na NYSE (New York Stock Exchange), tem Roger Federer como acionista e inaugurou, recentemente, uma fábrica na Coreia do Sul.

Mas se foi nas nuvens que Olivier se inspirou para seus calçados, é também na nuvem, leia-se cloud, que a On tem alguns de seus diferenciais. Em resposta a perguntas feitas por EXAME, junto com um grupo de jornalistas internacionais, na sede da On, em Zurique, ele falou sobre alguns dos principais temas envolvendo marketing e expansão da marca. Na semana passada, a On inaugurou suas primeiras lojas no Brasil, em São Paulo, e estima uma receita na casa de US$ 4 bilhões para 2026.

IA e engenharia de produto

Sobre tecnologia de ponta, Olivier defende que o uso de IA serve para melhorar a durabilidade e o movimento dos equipamentos. Ele explica que a inteligência artificial acelerou muito a fase de protótipos: "permitindo que a marca teste milhares de opções de amortecimento e suporte no computador, muito antes de qualquer peça ser produzida de verdade".

Ecossistema preditivo e aprendizado do equipamento

Para Olivier, o maior ganho da IA na On Running está em antecipar o que o atleta precisa para se recuperar e render mais. "A ideia é usar sensores e análise de dados para criar um sistema onde o tênis ou o acessório entende o comportamento de quem usa ao longo do tempo, mudando totalmente a forma como o equipamento interage com o esportista".

O atleta como parte do design

A inovação não nasce apenas dentro do laboratório, ela vem do retorno direto de quem pratica o esporte. "O desenvolvimento é um ciclo que não para: engenheiros e designers ajustam tudo baseados no uso real. Com isso, o atleta para de ser apenas um cliente e vira uma peça essencial para criar o produto".

Performance técnica antes da estética

Olivier é direto ao dizer que a performance técnica vem sempre antes do visual. "A tecnologia usada em modelos de corrida, por exemplo, é adaptada para outras modalidades, como futebol e tênis, com o compromisso de resolver um problema real do atleta. Isso acaba criando um visual diferente, muitas vezes mais agressivo, fugindo do padrão do mercado".

Agilidade e menos burocracia

Ele explica que a empresa trabalha focada em velocidade. Em vez de ficar presa em processos corporativos lentos, o time toma decisões importantes em minutos, mantendo quem cria o produto, os fundadores e os atletas sempre conectados. "O objetivo é inovar em materiais e construção para oferecer uma qualidade técnica que grandes marcas, muitas vezes preocupadas demais com marketing, acabam não conseguindo alcançar".

Relacionamento longo e diferencial de mercado

"A base da marca é manter uma relação de longo prazo com o esportista, acompanhando o desempenho e a saúde dele por anos. Isso permite que a empresa melhore os produtos com dados reais, indo muito além de uma simples venda. Para os sócios, colocar a engenharia em primeiro lugar é o que protege a marca da concorrência, que muitas vezes gasta mais tempo cuidando da imagem do que da qualidade real do que entrega".

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