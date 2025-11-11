Anúncios na Black Friday influenciam 52% dos consumidores

Campanhas publicitárias exibidas em smartphones durante datas comemorativas influenciam a decisão de compra de 52% dos consumidores brasileiros, segundo levantamento da Siprocal, empresa de tecnologia para publicidade digital, em parceria com o Opinion Box. O estudo aponta que essas ações ajudam inclusive na escolha de produtos para presentear e aumentam as chances de conversão e fidelização.

Realizada em novembro de 2025 com 1.056 entrevistados, a pesquisa analisou o impacto de anúncios em diferentes canais, como notificações push e TV conectada. Entre os participantes, 53% afirmaram já ter feito compras motivadas diretamente por esse tipo de comunicação, especialmente em períodos tradicionalmente marcados por promoções, como Black Friday e outras datas comerciais.

O estudo identificou que 61% dos consumidores ainda se deixam influenciar por campanhas capazes de despertar interesse de compra, mesmo quando o produto não estava planejado. Apenas 39% afirmaram não realizar compras não planejadas após ver anúncios no smartphone. O dado reforça o potencial da personalização nas estratégias digitais: quanto mais assertiva e contextual for a mensagem, maiores são as chances de conversão.

"Durante períodos de grande movimento no comércio, como Black Friday e Natal, marcas podem encontrar ótimas oportunidades para transformar ações pontuais em experiências significativas. Geralmente, nesta época do ano, o consumidor já sabe o que e onde quer comprar, e isso o torna mais receptivo às ações e campanhas realizadas pelos anunciantes", diz Paulo Fernandes, Global VP Ad Sales e General Manager da Siprocal.

Fernandes destaca que as decisões de compra acontecem prioritariamente no celular. "É justamente nesse momento que estratégias assertivas de comunicação fazem a diferença. O contexto certo ajuda a transformar a intenção em ação, com o apoio de dados de relevância é possível fazer a diferença, conectando desejo e oportunidade e transformando em conversão."

O cenário indica que as principais datas comerciais representam uma oportunidade estratégica para as marcas se conectarem com seu público. Mais do que otimizar a entrega de conteúdo relacionada a ofertas, campanhas que combinam ações personalizadas, timing e formatos de entrega — como notificações por push e iniciativas integradas entre TV conectada e dispositivos móveis — tendem a gerar impacto real.

Segundo o estudo, com uma abordagem orientada por dados e acompanhamento dos resultados, é possível identificar padrões de comportamento, antecipar necessidades e criar experiências relevantes que transformam interesse em ação, impulsionando o engajamento e fortalecendo os resultados no longo prazo.