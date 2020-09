Amstel dá desconto e entrega grátis no Rappi

Neste sábado, 12, a partir das 14h, acontece a sétima edição do Coala Festival, com 8h de duração e artistas da música brasileira. Pelo segundo ano consecutivo, Amstel, puro malte do Grupo HEINEKEN, é a cerveja oficial do evento e preparou uma série de ativações para a primeira edição virtual do projeto.

Entre ativações, Amstel apresenta o bloco “Na Lata”, uma série de entrevistas com os artistas de peso que já marcaram presença no festival e que serão apresentadas ao longo da programação.

Além disso, a marca faz promoções que já estão disponíveis no aplicativo de delivery Rappi. Pela primeira vez, o festival não apresentará nenhuma barreira geográfica e poderá ser assistido de forma gratuita. Por isso, em parceria com as lojas virtuais do Carrefour dentro do Rappi, a cervejaria vai oferecer Amstel com 10% de desconto e entrega grátis em todo o Brasil. Quem não estiver ligado ao festival também pode aproveitar.

Já quem estiver na cidade de São Paulo pode garantir uma edição limitada do copo da marca produzido especialmente para o festival, na compra de 12 latas de Amstel na loja da “Imigrantes Bebidas” dentro do app, além de frete grátis.

Para quem prefere um chopp, basta abrir a loja oficial da HEINEKEN no aplicativo. Na compra do growler Amstel de um litro, o consumidor também ganha o copo, que é um objeto de coleção dos frequentadores de festivais.