Amazon Brasil atinge 1 milhão de pedidos com embalagem de presente em 2025

A Amazon Brasil lançou nova campanha institucional focada no período de fim de ano, reforçando o serviço de embalagem para presente como elemento de conveniência e estímulo ao consumo. A estratégia se apoia em um marco interno: mais de 1 milhão de pedidos enviados com a função de presente em 2025, acumulando 5 milhões desde 2022.

O filme divulgado pela companhia mostra a trajetória completa de um pedido — da compra no site até o recebimento — e expõe o funcionamento dos centros logísticos da empresa. O material apresenta a operação como parte da proposta de reduzir distâncias entre clientes e destinatários, tema que orienta a comunicação da Amazon no país neste Natal.

A aposta no serviço de presente aparece como componente comercial. Ao destacar ferramentas que simplificam a compra e facilitam o envio para outras cidades, a gigante do e-commerce busca ampliar o volume de pedidos sazonais.

A funcionalidade, disponível na finalização da compra, permite incluir embalagem e mensagem personalizada. Segundo a Amazon, a previsão de entrega informa quantos dias antes do Natal o pedido deve chegar.

A campanha acompanha o movimento de varejistas, como Meli, Shopee e Magalu, que usam datas sazonais para reforçar serviços agregados e estimular conversão. No caso da Amazon, o recurso de presente se soma a outras iniciativas de logística e prazo.

Como mostrou a EXAME, nesta Black Friday, a empresa ofereceu descontos de até 70% em mais de 50 categorias. A operação, baseada majoritariamente em estoques próprios, distribuiu R$ 50 milhões em cupons.

No pico da data, a rede chegou à sexta-feira de liquidação com 250 centros logísticos espalhados pelo país. “Abrimos cerca de dois novos centros por semana durante todo este ano”, afirmou a empresa, em comunicado. Além dos 36 mil funcionários diretos e indiretos, foram contratados 13 mil temporários.

Para vendedores parceiros que utilizam o marketplace da Amazon — cerca de 100 mil sellers — o programa FBA (Fulfillment by Amazon) está gratuito desde o início de dezembro. Os custos de outros programas, como Delivered By Amazon (DBA) e FBA Onsite, também foram reduzidos.

Segundo reportagem da EXAME, a Amazon aproveitou a data para impulsionar a venda de itens do dia a dia, como café, papel higiênico e detergente, sem deixar de lado os eletrônicos, ainda campeões de vendas.

“Quem compra um PlayStation faz isso uma vez por ano. Quem compra batata Pringles faz toda semana”, disse Thomas Krampel, líder de comunicação corporativa na Amazon Brasil.

A declaração reflete a estratégia de reposicionamento da empresa como marketplace de conveniência, mais focado em atender necessidades diárias do consumidor do que em compras sazonais de alto valor. O movimento ganhou força em 2025 com a expansão da Amazon Mercado, loja dedicada a produtos essenciais.