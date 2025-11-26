Kindle? Não, café: nessa Black Friday, Amazon Brasil aposta nos itens de casa

Café, papel higiênico e detergente ganharam protagonismo na estratégia da Amazon para a Black Friday 2025 no Brasil. A mudança de foco não exclui os eletrônicos — ainda campeões de vendas —, mas visa consolidar o e-commerce como canal para compras do dia a dia.

"Quem compra um PlayStation faz isso uma vez por ano. Quem compra batata Pringles faz toda semana", diz Thomas Krampel, líder de comunicação corporativa na Amazon Brasil.

A declaração faz parte da estratégia de reposicionamento da Amazon como um marketplace de conveniência, mais do que um destino para compras sazonais de alto valor. O movimento ganhou força em 2025, com a expansão da Amazon Mercado, loja dedicada a produtos essenciais.

Segundo o executivo, itens como café, sabão líquido e fraldas se tornaram categorias relevantes em volume de vendas, com destaque para entregas no mesmo dia em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

A Black Friday da Amazon Brasil vai até 1º de dezembro, com ações especiais para os dias 27 e 28 de novembro. São R$ 50 milhões em cupons e novas ofertas todos os dias.

""

O incentivo ao consumo básico acompanha um dado de comportamento apurado pela própria empresa. Segundo pesquisa conduzida pela HarrisX, 61% dos consumidores brasileiros planejam estocar itens como alimentos e produtos de limpeza durante a Black Friday, e 91% afirmam que a entrega rápida ajuda a lidar com a correria do fim de ano.

Ainda que produtos como Kindle, Echo Dot e Fire TV estejam entre os itens com descontos mais progressivos (com exceção dos livros, que podem chegar até 70%), a comunicação da Amazon na Black Friday de 2025 desloca o foco dos "sonhos de consumo" para a praticidade da rotina.

“Hoje, a família não precisa mais gastar tempo indo ao mercado carregar sabão, fralda e papel higiênico. A gente entrega em casa, com preço competitivo, no mesmo dia”, diz Krampel.

Preparos para a Black Friday

Para dar conta da operação, a Amazon contratou 13 mil funcionários temporários e adicionou mais de 100 centros logísticos ao seu parque em 2025, totalizando 250 unidades espalhadas por todos os estados brasileiro.

O objetivo é garantir entregas em até 24 horas em mais de 1.100 cidades do país. A empresa também ampliou o portfólio para 180 milhões de produtos e conta com 100 mil vendedores parceiros.

O movimento reflete uma disputa cada vez mais acirrada com empresas como Mercado Livre e Shopee, que também apostam no segmento de supermercado digital e entregas ultrarrápidas.

"Será a maior e mais rápida Black Friday da nossa história", diz o executivo.