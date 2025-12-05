As parcerias estratégicas seguem como poderosa alavanca para marcas que buscam alcançar novos públicos e diversificar seu repertório. No mais recente exemplo dessa tendência, a Trussardi e a Bacio di Latte anunciaram uma nova collab de verão que resultou em uma coleção limitada de toalhas de praia.

A iniciativa é um ponto de encontro entre design, cocriação e estratégias de reforço de marca, promovendo uma conexão inusitada entre dois universos distintos: o da alta-costura em enxovais e o da gelateria premium.

A coleção traz três modelos de toalhas inspirados no verão italiano. Os produtos, que têm preço de R$ 289,90, buscam conectar o trabalho artesanal da Trussardi aos elementos visuais associados à Bacio di Latte, como cores e referências afetivas ligadas à marca. A proposta também dialoga com um movimento do mercado que utiliza colaborações como instrumento de renovação de identidade e construção de desejo.

A campanha que apresenta a parceria adota o mote “La Dolce Vita” e detalha o encontro entre as duas marcas. As peças foram produzidas com imagens que remetem ao Mediterrâneo, com cenas que fazem referência a dias de calor, rotinas desaceleradas e atividades de praia. Os materiais exploram cores, texturas e composições que reforçam a narrativa visual da ação.

Trussardi e Bacio di Latte lançam collab de verão com coleção de toalhas (Gustavo Ipolito)

Segundo Giovana De Pieri, head de marketing e produto da Trussardi, a intenção foi criar uma comunicação conjunta que traduzisse códigos compartilhados.

“Queríamos uma campanha que fugisse do óbvio e mostrasse o verão não apenas como uma estação, mas como um estado de espírito que vive na essência de ambas: a comunicação irreverente da Bacio di Latte e o estilo elegante da Trussardi, unidas pela mesma herança e sensibilidade do DNA italiano”, afirma.

A divulgação da collab inclui veiculações em YouTube, Instagram e Pinterest, além de distribuição de kits com cooler, toalha e gelatos. A ação também prevê ativações em hotéis em Trancoso e um grupo de embaixadoras formado por Helena Lunardelli, Carol Bassi, Anna Fasano e Thais Senna.