Dengo e Farm lançam panetone de bananada em collab que une moda e gastronomia

A Dengo Chocolates e a Farm Rio se uniram neste Natal para lançar, a partir desta quarta-feira, 3, uma colaboração que aproxima gastronomia, moda e brasilidade em um único produto.

A parceria apresenta uma edição limitada do Panetone Recheado de Bananada, um dos itens mais reconhecidos da Dengo, agora envolto por um lenço exclusivo criado pela Farm.

A peça têxtil funciona como extensão do produto e foi pensada para ser reutilizada em looks, como acessório ou na decoração, ampliando o ciclo de vida da collab para além do consumo do alimento.

Feito com massa de fermentação natural e cumaru, o panetone combina pedaços de banana desidratada ao recheio de bananada. A cobertura de castanha-de-caju completa a receita e reforça a escolha por ingredientes brasileiros, pilar comum às duas marcas.

“A parceria celebra, acima de tudo, a brasilidade em seu sabor mais autêntico. É a união entre a valorização da identidade das nossas raízes brasileiras, que ambas compartilham, resultando em um produto que carrega significado em cada detalhe”, afirma Cintia Moreira, CEO da Dengo Chocolates.

A colaboração também mira o público que transita entre as duas marcas, composto por consumidores interessados em produtos com narrativa de origem e apelo estético. A Farm, integrante do Grupo Azzas 2154, tem 130 lojas no Brasil e 14 unidades no exterior. A Dengo opera mais de 50 lojas no país e duas em Paris.

O panetone faz parte do portfólio de Natal 2025 da Dengo, que reúne outras receitas com ingredientes brasileiros, além de trufas, bombons e sobremesas. A edição especial reforça a intenção de valorizar o que é produzido localmente e conectar referências culturais à experiência de consumo.

O lançamento abre caminho para futuras ações conjuntas. “A gente acredita que presentear é um gesto de afeto — e esse panetone reúne tudo isso: sabor, história, brasilidade e o jeitinho das duas marcas. É o começo de uma collab que ainda vai render muitos encontros bonitos pela frente”, diz Mariana Leal, head de collabs da Farm Rio.

Fundada em 2017, a Dengo trabalha com rastreabilidade em toda a cadeia produtiva e compra cacau diretamente de mais de 200 pequenos e médios produtores. Já a Farm, criada em 1997, mantém desde 2019 o programa “1000 árvores por dia, todos os dias”, responsável pelo plantio de mais de 1,5 milhão de árvores em biomas brasileiros.

Com preço de R$ 189,90, o Panetone Recheado de Bananada se posiciona no segmento premium do mercado e utiliza a combinação de alimento e item têxtil como estratégia para justificar o valor e diferenciar-se na categoria. O produto estará disponível a partir desta quarta, nas lojas físicas da Dengo e no e-commerce da marca.