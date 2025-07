Amaciante de luxo? A nova collab entre Ypê e L’Occitane quer fisgar o consumidor pelo olfato

No Brasil, um dos maiores mercados de perfumaria do mundo, as fragrâncias vão muito além do aroma: elas criam experiências sensoriais e emocionais que conectam memórias, despertam sensações e transformam a percepção sobre marcas e produtos. Atentas a esse potencial, a Ypê e a L’Occitane au Brésil se uniram pela primeira vez para lançar dois amaciantes concentrados.

A collab une cuidados pessoais e limpeza da casa, chegando às gôndolas de supermercados em todo o Brasil para ampliar o alcance das duas marcas. Os produtos têm edição limitada e trazem fragrâncias inspiradas nas linhas Ninfa das Águas — com aroma floral transparente, saída de notas aquáticas e fundo ambarado — e Brésil, que combina notas cítricas e verdes a um corpo floral com fundo amadeirado.

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, é o principal rosto da campanha. Segundo André Abramo, head de marketing da L’Occitane no Brasil, essa é a maior ação de mídia da empresa em 2025 e marca sua entrada no segmento de lavanderia. A estratégia busca alcançar um público mais amplo e aposta na experimentação por meio de um canal inusitado.

O convite partiu da Ypê e, embora a diferença entre os segmentos tenha causado surpresa inicial, o racional da proposta despertou o interesse de Abramo. “Eles poderiam ter escolhido qualquer outra marca grande, como O Boticário, Natura e Granado, mas nos escolheram. Disseram que queriam a nossa chancela de qualidade e sofisticação para a categoria deles”, afirma.

A ideia foi recebida com cautela. Até então voltada exclusivamente ao setor de beleza e cuidados pessoais, a L’Occitane au Brésil nunca havia atuado na categoria de limpeza. Mas tendências observadas no mercado internacional — como o lançamento de sprays e cápsulas perfumadas para roupas por marcas de luxo, entre elas a Guerlain —, somadas a comportamentos observados entre seus próprios consumidores, levaram a empresa a enxergar a collab como uma oportunidade estratégica.

“Identificamos que muitas pessoas já usavam nossos perfumes no corpo e nas roupas para prolongar o cheiro, um hábito espontâneo”, diz o executivo. “Assim como na perfumaria, no supermercado é comum o brasileiro abrir a tampa do amaciante para sentir a fragrância antes da compra.” Segundo ele, a parceria com a Ypê surgiu como uma forma de incorporar esses comportamentos e ampliar os pontos de contato com o consumidor.

Democratização e acesso

A colaboração foi construída a partir das fórmulas da Ypê, combinadas com a inteligência olfativa da L’Occitane au Brésil. As fragrâncias escolhidas, Ninfa das Águas e Brésil, são conhecidas por sua presença sensorial marcante nas lojas da marca e foram adaptadas para uso como amaciantes. Os itens têm preço sugerido entre R$ 18 e R$ 25.

Mais do que uma extensão de linha, a parceria é vista pela empresa franco-brasileira como uma estratégia de aquisição de novos consumidores. “Nosso objetivo principal é trazer fluxo de pessoas novas para a marca. O consumidor sente o cheiro do amaciante, gosta, percebe que o valor é acessível, entra na loja e descobre que nossos produtos têm qualidade e preços comparáveis aos das marcas que ele já consome”, afirma Abramo. "Assim, democratizamos o acesso."

O canal de venda foi escolhido estrategicamente. Por estarem disponíveis em supermercados, os amaciantes podem funcionar como um primeiro ponto de contato com públicos que, em geral, não frequentam lojas da marca de perfumaria. A embalagem ainda traz um QR code que direciona o consumidor para o site da L’Occitane au Brésil, com a oferta de um presente. A ação tem dois objetivos: atrair tráfego e medir a conversão em novos relacionamentos.

Segundo o head de marketing, a L’Occitane au Brésil quer deixar claro que sua proposta é diferente da L’Occitane Provence, marca francesa importada do mesmo grupo. Enquanto a primeira mira um público mais jovem, digitalizado e com consumo mais casual, a segunda mantém o posicionamento de luxo e exclusividade. “São marcas com propostas distintas, mas que ainda geram confusão pelo nome. Estamos trabalhando para reforçar essa diferenciação”, diz.

Questionado sobre uma possível confusão entre as marcas e impacto do movimento na percepção de luxo, ele afirma que ampliar o acesso não compromete o posicionamento. “Pelo contrário, pode fazer com que mais pessoas descubram o que oferecemos. O risco existe, mas vale a pena.”

Pedidos dobraram

Com o conceito “O perfume da sua pele agora na sua roupa”, a campanha estrelada por Bianca Andrade, influenciadora e empresária de 30 anos com mais de 19 milhões de seguidores no Instagram, reforça a proposta de ampliar o alcance das marcas e dialogar com um público mais jovem. A escolha também busca equilibrar atributos de acessibilidade e percepção de qualidade.

“L’Occitane au Brésil faz parte da minha vida há mais de quatro anos, e agora poder viver essa parceria incrível com a Ypê, que está no dia a dia do brasileiro, é superespecial. É como se o cheirinho que eu uso na pele fosse parar na minha casa, nas minhas roupas, sabe? Um autocuidado que me acompanha o tempo todo”, diz Bianca Andrade.

De acordo com Marcela Mariano, CMO da Ypê, a parceira estabelece uma conexão entre cuidados pessoais com cuidados para casa, por meio de duas marcas fortes. "Sabemos que uma collab é mais do que uma ação de marketing, é uma conexão emocional com o público, que já tem afinidade com um ou ambos os produtos envolvidos. Nesta parceria, os amaciantes ganham um toque de sofisticação", afirma.

Até o momento, a recepção do mercado tem sido positiva. Segundo as empresas, os pedidos dobraram após a apresentação da linha a atacadistas e franqueados. A expectativa é que a campanha impulsione não apenas as vendas dos amaciantes, mas também a lembrança de marca e o tráfego nas lojas físicas e digitais da L’Occitane au Brésil.

A operação também funciona como um teste para novos modelos de colaboração entre marcas de categorias distintas. Segundo dados da Orbit Data Science (2024), 66% dos consumidores aprovam esse tipo de iniciativa, impulsionada por fatores como nostalgia, apelo sensorial e caráter colecionável.

Ainda conforme a pesquisa, parcerias com franquias ou produtos icônicos, especialmente em edições limitadas, despertam desejo e engajamento. As collabs que mais movimentaram as redes sociais no último ano foram as voltadas ao skincare, cuidados pessoais e maquiagem, seguidas pelas de alimentos.

Para o grupo L’Occitane, a estratégia ajuda a adaptar seu portfólio às especificidades de cada mercado. No Brasil, onde o consumo de fragrância é valorizado mesmo em categorias como limpeza e cuidados com o lar, a sinergia entre perfumaria e lavanderia pode abrir novas oportunidades.

Por ora, o foco está em usar a experiência olfativa dos amaciantes como porta de entrada para atrair novos consumidores e converter a experimentação em vendas — e, no médio prazo, em um relacionamento contínuo com a marca.