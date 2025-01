Ainda Estou Aqui: marcas celebram Oscar e ampliam engajamento nas redes sociais

Nesta semana, o filme Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar na categoria de melhor filme, além de concorrer a outras duas estatuetas: melhor atriz para Fernanda Torres, protagonista que recentemente venceu o Globo de Ouro por sua interpretação de Eunice Paiva, e melhor filme internacional.

A produção, dirigida por Walter Salles e baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva, será a primeira obra nacional a concorrer ao prêmio mais prestigiado do cinema mundial. Até agora, Cidade de Deus foi o filme brasileiro com o maior número de indicações, disputando nas categorias de direção, roteiro adaptado, fotografia e edição em 2004. O Brasil, porém, nunca conquistou a estatueta.

Após o anúncio do Oscar, o filme e o nome da atriz rapidamente se tornaram os assuntos mais comentados nas redes sociais, atraindo a atenção das marcas, que aproveitaram a ocasião para se conectar com o público. Entre as principais postagens, destacaram-se ações do Itaú, Magalu, Ponto Frio, McDonald’s, Havaianas, Chevrolet, Rexona, Vivo e até da Fifa, entidade responsável pelo futebol mundial.

Alguém falou em clima de Copa do Mundo? 🏆 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) January 23, 2025

Edmar Bulla, fundador do Grupo Croma e especialista em marketing, destaca que as redes sociais vão além de simples canais de comunicação, funcionando como ecossistemas que conectam marcas, pessoas e narrativas de forma instantânea e emocional.

"O poder de influência, seja positivo ou negativo, é imediato. Esses espaços ganharam relevância para as marcas devido à alta concentração de atenção e tempo dedicado. Casos como o de Fernanda mostram que, quando autenticidade e timing convergem, a conversa ultrapassa o indivíduo, criando oportunidades para marcas se associarem a movimentos globais e reforçarem seus valores e alcance", afirma.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, avalia que o filme aborda um momento traumático de maneira especial, destacando as trajetórias notáveis de Fernanda e de sua mãe. Para ele, o ineditismo da principal indicação ao Oscar já seria suficiente para justificar o impacto da obra. No entanto, acrescenta que o sucesso também reflete o desejo dos brasileiros de se identificarem com figuras que alcancem o topo em diferentes áreas, além do esporte.

"Com a seleção brasileira de futebol afastada do protagonismo há duas décadas, uma geração de jovens adultos deixou de se conectar com ela, deixando de expressar orgulho ou unidade nacional por meio do futebol. Esse sentimento, agora, é direcionado para brasileiros que brilham em diversas atividades ao redor do mundo", analisa.

O impacto do filme e a conexão de Fernanda Torres com o público podem ser vistos nos números de sua conta no Instagram. Nos últimos 30 dias, a atriz dobrou sua base de seguidores, passando de 2 milhões para 4 milhões na plataforma.

"O brasileiro é naturalmente competitivo, e quando há um motivo nobre, essa participação se intensifica. Estamos acompanhando um engajamento absurdo de marcas e perfis dos mais diversos segmentos participando intensamente dessa celebração.

Brasil totalmente indicado? Já podemos emendar até o carnaval 🩴✨ — Havaianas Brasil (@havaianasBR) January 23, 2025

Isso amplia o alcance para novos públicos e eleva exponencialmente a visibilidade, gerando números expressivos e resultados relevantes", analisa Danielle Vilhena, diretora de projetos e operações de marcas da agência End to End, especializada em projetos estratégicos e produção de conteúdo para redes sociais.

Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, destaca a presença ativa do Brasil nas redes sociais. "O crescimento das redes da Fernanda é um reflexo disso. Somos um país que ainda não tem plena consciência da força que possui em diversos aspectos, e esse engajamento é apenas uma pequena amostra", afirma.

Eu estava obcecada passava 80% do meu tempo falando sobre as 3 indicações e nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse delas para que pudesse falar delas mais um pouco! 🍿 pic.twitter.com/An3e14EWBW — Vivo (@vivobr) January 23, 2025

Nas últimas 24 horas, o nome do filme Ainda Estou Aqui figurou entre os termos mais pesquisados no Google Trends, registrando mais de meio milhão de consultas.

"Se há um setor repleto de grandes talentos, é o da cultura. É interessante ver toda a repercussão nas redes sociais, não apenas entre fãs, mas também com marcas se engajando com o tema. Isso faz parte da busca por audiência, e qualquer instituição poderia ter se manifestado, o que é totalmente válido", complementa Salviano.

3 indicações pro BR. 3x mais tensos. 3x mais protegidos com #RexonaClinical. pic.twitter.com/G74alzzxdf — Rexona (@rexonabr) January 23, 2025

De acordo com dados do Governo Federal, o filme Ainda Estou Aqui, lançado no final de 2024, liderou as bilheteiras brasileiras, atraindo mais de 2,9 milhões de espectadores. Reconhecido internacionalmente, o longa acumula prêmios em importantes festivais. No Festival de Veneza, conquistou o prêmio de Melhor Roteiro e o Green Drop Award. Também foi laureado com o Prêmio do Público no Vancouver International Film Festival, no Mill Valley Film Festival e no Miami Film Festival GEMS. Na França, no Festival de Pessac, recebeu o Prêmio Danielle Le Roy e o Prêmio do Público, consolidando sua força tanto entre críticos quanto entre o público.

A cerimônia do Oscar será realizada no dia 2 de março, em Los Angeles.