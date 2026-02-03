Ageless: a megatendência da 'aposentadoria da aposentadoria'

Por Mauro Wainstock*

Vivemos uma era de transformação sem precedentes. O futuro do trabalho está sendo reconfigurado em tempo real por forças tecnológicas, demográficas e sociais.

E uma se destaca: a aposentadoria, como conhe tínhamos, está deixando de existir.

Empresas e profissionais enfrentam um cenário em que a previsibilidade deu lugar à reinvenção constante.

O relatório “Futuro S/A – Megatendências 2026”, produzido por André Souza, apresenta dez forças que estão remodelando profundamente o universo corporativo.

Abaixo, divido o estudo entre 1) o que muda para as organizações e 2) como os profissionais devem se preparar para este novo ecossistema.

Desafios para as organizações

O ambiente corporativo exige o que chamamos de ambidestria organizacional.

Isso significa que as empresas precisam entregar performance e resultados excepcionais hoje enquanto, simultaneamente, dedicam energia para analisar, antecipar e prototipar o amanhã.

A disputa por profissionais qualificados mudou de patamar.

O principal competidor do emprego tradicional não é mais a Empresa A ou B, mas sim a autonomia.

Com a creator economy e as plataformas de trabalho independente movimentando centenas de bilhões de dólares, as empresas precisam se perguntar: o que oferecemos além do salário que faça um talento abrir mão de sua liberdade individual?

O engajamento agora depende de benefícios otimizados, propósito genuíno, respeito profissional e flexibilidade real.

A Inteligência Artificial está rapidamente absorvendo tarefas básicas e repetitivas que antes eram destinadas aos profissionais em início de carreira.

Isso cria um hiato: como formar novos talentos se as "vagas de entrada" estão sumindo?

A resposta está em transformar o ambiente de trabalho em um local de desenvolvimento contínuo e segurança psicológica.

Paralelamente, as empresas precisam aprender a valorizar a senioridade, integrando profissionais experientes que tragam o repertório que a IA ainda não possui, como, por exemplo, o julgamento crítico e a sabedoria contextual.

Se a porta de entrada muda, o RH precisa redesenhar trilhas de formação.

Isso inclui mais projetos, mais mentorias e mais aprendizagem estruturada desde o primeiro mês.

Com a longevidade ativa, estamos presenciando a convivência de até cinco gerações no mesmo ambiente de trabalho.

As organizações que souberem promover trocas respeitosas e agregadoras entre os mais jovens e os mais experientes terão melhores índices de inovação e lucratividade.

O combate ao idadismo não deve ser utilizado apenas como uma bandeira social momentânea.

Ele deve ser visto como uma valiosa estratégia de negócios para a perenidade empresarial.

O modelo de "comando e controle" tornou-se um fóssil corporativo.

Cada vez mais, a liderança exige profissionais que inspirem pelo exemplo e saibam mobilizar a sabedoria coletiva.

O líder moderno é aquele que utiliza a tecnologia como um amplificador das capacidades humanas e não para substituir pessoas.

Ele deve ser, acima de tudo, facilitador de conexões, curador de talentos e motivador do engajamento.

A reinvenção profissional

Para o profissional, a segurança não vem mais de um cargo ou de um diploma, mas da sua capacidade de se manter relevante em um mercado de trabalho fluido.

A imagem da "escada corporativa" ruiu.

As trajetórias agora são multidirecionais.

O profissional diferenciado é aquele que entende que terá múltiplos ciclos de reinvenção ao longo da vida.

A estabilidade foi substituída pela agilidade de aprendizado ("learnability").

A postura de parar de trabalhar aos 60 anos tornou-se arcaico pela longevidade, que adicionou mais despesas e, consequentemente, anos adicionais de vida produtiva para pagar essa conta.

Isso impulsiona carreiras em múltiplos atos, reinvenção constante, projetos por temporada e a busca pelo empreendedorismo.

Tudo converge para a atualização constante, o único seguro contra a obsolescência.

Diplomas e certificações isoladas já não bastam para garantir credibilidade.

O mercado agora valoriza portfólios reais de impacto, reputação digital e evidências práticas.

A pergunta que o profissional deve se fazer é: "Eu sou uma referência na minha área?".

O networking estratégico e a construção de uma marca pessoal poderosa tornaram-se ativos tão valiosos quanto o conhecimento técnico.

A reputação precede a contratação.

Afinal, como diz o mercado: “contratamos pelo técnico e demitimos pelo comportamental”.

Em meio a uma avalanche de informações superficiais e vídeos curtos, cresce a valorização por quem demonstra dominar temas complexos.

Newsletter, podcasts de nicho e longos artigos são ferramentas de conquista de autoridade.

Profissionais que conseguem sintetizar, aprofundar e contextualizar discussões com conhecimento, repertório e bom senso conquistam a confiança do mercado.

Isso é o que chamamos de "Deep Content" (“Conteúdo profundo”).

O diferencial competitivo do humano frente à máquina é a capacidade de integrar múltiplas habilidades e absorver conhecimento em ambientes plurais.

O "nexialista" é o profissional que atua como uma ponte.

Ele consegue conectar áreas aparentemente distintas para criar soluções disruptivas e resolver problemas complexos que a especialização isolada não alcança.

Empreender deixou de significar apenas abrir um CNPJ e passou a ser uma competência comportamental.

Mesmo dentro das organizações, o mercado busca profissionais que ajam com autonomia e protagonismo; que tenham capacidade de autogestão e visão de negócio.

O "colaborador-dono" é aquele que busca resolver problemas antes mesmo que as questões cheguem à liderança.

E certamente este será um dos principais diferenciais de sua progressão e relevância na organização.

Mais do que gerir folha de pagamento ou processos de recrutamento, o profissional de gestão de pessoas se tornou um curador de experiências positivas.

Ele agora é um arquiteto de culturas adaptativas, um capacitador de líderes e um dos protagonistas estratégicos para a performance sustentável.

O desafio está em transformar as incertezas em vantagens competitivas.

É preciso unir a potência da tecnologia com a profundidade insubstituível do talento humano.

E a sua organização? Está apenas assistindo a essas mudanças, reagindo a elas ou começou a desenhar a sua estratégia de forma proativa?

Bora fazer acontecer agora!

*Mauro Wainstock é palestrante e consultor sobre Turnover e Comunicação Intergeracional. Foi eleito o 10º influenciador Mundial em Diversidade e inclusão, nomeado TOP RH influencer América Latina e LinkedIn TOP VOICE (3 selos).