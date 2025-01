Fernanda Torres é indicada ao Oscar de 2025 e quebra jejum brasileiro no cinema

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta quinta-feira, 23, a lista de nomeada a 97ª edição do Oscar. E a atriz brasileira Fernanda Torres foi indicada à categoria de Melhor Atriz, a segunda da história a conquistar o feito.

O filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, também recebeu uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional e também concorre a Melhor Filme do ano, principal categoria da premiação.

Em 2025, a 97ª edição do Oscar será realizada no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA).

A performance de Fernanda Torres como Eunice Paiva no filme de Walter Salles rendeu à atriz uma longa jornada de palestras, entrevistas, e presença em diversos festivais. Coberta de elogios dos principais veículos de cultura e cinema do mundo desde a primeira exibição do filme em Veneza, que recebeu 10 minutos de aplausos, ela desponta como um dos principais nomes do cinema brasileiro da atualidade.

No início de janeiro, tornou-se a primeira brasileira na história a receber o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro. Vingou a mãe, Fernanda Montenegro, única outra atriz nacional indicada à mesma categoria em 1999, por “Central do Brasil”, que perdeu a estatueta para Cate Blanchett (“Elizabeth”).

Em entrevista exclusiva à EXAME em novembro de 2024, Fernanda se dizia cética quando à indicação ao maior prêmio de cinema do mundo.

“Acho que “Ainda Estou Aqui” têm grandes chances de ser indicado na categoria de Melhor Filme Internacional, mas para Melhor Atriz, dificulta, porque esse ano temos a presença de performances extraordinárias. É quase impossível. Você trabalha. O que vier veio. Se não vier, não veio”, argumentou a atriz. “O que eu não quero é que pensem que, se não formos indicados ou vencedores, o filme fracassou. Quero mesmo é que o filme seja visto — e já está sendo por gente do mundo todo. Por isso gosto tanto dos festivais: eles são mais inclusivos”.

Contra as próprias expectativas, ela se tornou a segunda brasileira a conquistar o feito. Se ganhar, fará história como a primeira e única atriz do Brasil a receber um Oscar.

Mas mais do que o prêmio, a artista ressalta que o papel foi transformador em sua carreira não só pelo alcance que conquistou, mas também pela importância histórica para o país.

“Eunice foi um monstro de mulher que o Brasil não conhecia. Eu fico feliz porque eu acho que o filme ajuda a apresentá-la ao país. Não que ela quisesse ou precisasse, mas acho que a gente precisava”, comentou a atriz. “Tentamos ser muito fiéis a ela, a como essa mulher se portou no mundo. Ela foi a guia”

A hora e a vez do Brasil

Torres e “Ainda Estou Aqui” quebram o jejum de 25 anos do Brasil indicado às duas categorias. Eles repetem a história de “Central do Brasil”, também do diretor Walter Salles, estrelado por Fernanda Montenegro,que foi indicado em 1999.

Naquele ano tanto Montenegro quanto o filme saíram do Teatro Dolby, em Los Angeles, de mãos vazias. A atriz perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, por “Shakespeare Apaixonado”.

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro agora tem a chance de ver a filha, Fernanda Torres, mudar a história. O Brasil já recebeu outras indicações ao Oscar em outras categorias, mas nunca levou o prêmio para casa.

Pelo menos até agora.

EXAME no Oscar

Mais uma vez, a EXAME estará ao vivo na cobertura do Oscar pelas redes sociais e em transmissão no YouTube. A apresentação será de Gilson Garret e Luiza Vilela, repórteres de cultura da casa, e convidados que serão anunciados em breve.