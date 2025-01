Oscar 2025: onde assistir a todos os filmes indicados

Os indicados ao Oscar 2025 foram anunciados na manhã desta quinta-feira, 23 de janeiro. Entre os destaques estão produções como "O Brutalista", "Conclave", "A Substância", "Anora" e o aclamado "Emília Pérez".

Desde o início da temporada de premiações, "Emília Perez" é um dos favoritos. Dirigido pelo francês Jacques Audiard, o longa se destacou como o filme de língua não-inglesa com maior número de indicações da história, 13 no total.

Por outro lado, no Brasil, a grande novidade foi a indicação de "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, para três categorias da maior premiação do cinema. O longa-metragem concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, pela performance de Fernanda Torres.

Neste ano a premiação segue com 23 categorias e será realizada em Los Angeles, no dia 2 de março.

Veja onde assistir a todos os filmes indicados ao Oscar

Anora

Anora conta a história de uma prostituta do Brooklyn que, de forma impulsiva, se casa com o herdeiro de um oligarca russo. Porém, o que parecia ser um conto de fadas rapidamente se transforma em um pesadelo, quando a poderosa família dele tenta anular a união.

Onde assistir: o filme está disponível no Prime Video e nos cinemas UCI e Cineflix

O Brutalista

Buscando escapar da devastação da Europa pós-guerra, um arquiteto visionário parte para a América com a esperança de recomeçar. Em um país desconhecido, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um influente industrial, impressionado por seu talento, lhe oferece uma chance de reconstruir sua vida, carreira e casamento.

Onde assistir: o filme chega aos cinemas brasileiros em 20 de fevereiro de 2025.

Um Completo Desconhecido

No início da década de 1960, Bob Dylan emerge como um fenômeno do folk, conquistando o topo das paradas musicais. Suas canções e o mistério em torno de sua figura transformam-no em uma sensação global.

Onde assistir: o filme está disponível no Prime Vídeo, Apple TV, Google Play filmes e Youtube Filmes.

Conclave

Após a morte inesperada do Papa, o colégio de cardeais se reúne para a eleição de um novo pontífice. Lawrence (Ralph Fiennes), também conhecido como Cardeal Lomeli, foi designado pelo próprio Papa, antes de sua morte, para liderar a reunião confidencial no Vaticano.

Com líderes influentes da Igreja Católica vindos de diferentes partes do mundo, cada um com seus interesses e ambições, a escolha do novo Papa rapidamente se transforma em um jogo de poder. No centro dessa intriga, Lawrence se vê envolvido em uma conspiração e acaba descobrindo um segredo perturbador sobre o falecido pontífice — um segredo que ameaça abalar as fundações da Igreja.

Onde assistir: o filme está disponível no Mubi e Prime Video

Duna: Parte 2

Paul Atreides se alia a Chani e aos Fremen em sua jornada por vingança contra os responsáveis pela queda de sua família. Dividido entre o amor por Chani e a responsabilidade de salvar o universo, Paul precisa enfrentar decisões que moldarão o destino de todos enquanto luta para impedir um futuro sombrio que apenas ele é capaz de enxergar.

Onde assistir: o filme está disponível em Prime Video, Apple TV, YouTube, Microsoft Store, Claro TV+, Vivo Play, Watch Brasil

Emilia Pérez

Rita é funcionária de um escritório de advocacia que atua mais como uma fachada para lavagem de dinheiro do que como defensor da lei. Determinada a mudar sua vida, ela decide ajudar um chefão do cartel a abandonar o crime, na esperança de finalmente se transformar na mulher que sempre desejou ser.

Onde assistir: o filme estreia oficialmente nos cinemas brasileiros em 6 de fevereiro.

Ainda Estou Aqui

Rita é funcionária de um escritório de advocacia que atua mais como uma fachada para lavagem de dinheiro do que como defensor da lei. Determinada a mudar sua vida, ela decide ajudar um chefão do cartel a abandonar o crime, na esperança de finalmente se transformar na mulher que sempre desejou ser.

Onde assistir: o filme está disponível nos cinemas das redes Cinemark, UCI Cinemas, Cinesystem, Cinepólis e Kinoplex

Nickel Boys

Nickel Boys acompanha a história de Elwood Curtis e Turner, dois adolescentes negros enviados à Nickel Academy, um reformatório na Flórida, durante o ápice das leis segregacionistas de Jim Crow. Elwood, um jovem idealista, é injustamente acusado de roubo de carro, enquanto Turner, mais cínico, acredita que o mundo é inerentemente corrupto e que a sobrevivência depende de esquemas e de se manter fora de problemas.

Onde assistir: ainda não está disponível.

A Substância

Elisabeth Sparkle, famosa por seu programa de aeróbica, sofre um duro golpe quando é demitida pelo chefe. Em seu momento de desespero, ela recebe uma proposta de um laboratório: uma substância que promete transformá-la em uma versão melhorada de si mesma.

Onde assistir: disponível no Prime Video e Apple Tv.

Wicked

Na Terra de Oz, Elphaba, uma jovem com habilidades extraordinárias, desenvolve uma amizade improvável com Glinda, uma estudante popular. No entanto, após um encontro com o Mágico de Oz, as duas se veem em um ponto de conflito, onde suas vidas e escolhas tomam rumos inesperados.

Onde assistir: o filme está disponível no Prime Video, Apple Tv e Google Play Filmes

A Verdadeira Dor

David e Benji, primos, embarcam em uma viagem pela Polônia para prestar uma homenagem à sua avó. No entanto, à medida que exploram a história de sua família, velhas tensões vêm à tona, complicando ainda mais a jornada deles.

Onde assistir: o filme está disponível nos cinemas.

O Aprendiz

Na Nova York dos anos 1970, o jovem Donald Trump, determinado a construir seu próprio legado como o ambicioso segundo filho de uma família rica, se vê envolvido na influência do implacável advogado Roy Cohn.

Onde assistir: o filme está no disponível no Prime Video e Google Play.

Flow

Na Nova York dos anos 1970, o jovem Donald Trump, determinado a construir seu próprio legado como o ambicioso segundo filho de uma família rica, se vê envolvido na influência do implacável advogado Roy Cohn.

Onde assistir: Google Play e UCI cinemas

A Garota da Agulha

Após a Primeira Guerra Mundial, uma jovem grávida e desempregada luta para sobreviver em Copenhague. Ela encontra abrigo em uma mulher carismática que a convida a ajudar na administração de uma agência de adoção clandestina. Juntas, elas desenvolvem um vínculo improvável, até que uma descoberta surpreendente vira suas vidas de cabeça para baixo.

Onde assistir: Mubi e Prime Video

A Semente do Fruto Sagrado

Em meio à agitação política de Teerã, Iman, um juiz de instrução recém-promovido, enfrenta crescente pressão. Quando sua arma desaparece, ele se vê tomado pela paranoia, começando a duvidar até mesmo de sua própria família.

Onde assistir: Disponível em Cinesystem e Prime Video

Nosferatu

Hutter, um corretor de imóveis, tem a tarefa de vender um castelo pertencente ao excêntrico Conde Graf Orlock. No entanto, o que ele não sabe é que o conde é, na verdade, um vampiro milenar que espalha o terror na região de Bremen, na Alemanha. Quando Orlock se interessa por Ellen, a esposa de Hutter, a situação se torna ainda mais perigosa.

Onde assistir: Disponível no Prime Video

O Gladiador 2

Após a conquista de sua terra natal pelos imperadores romanos, Lúcio se prepara para entrar no Coliseu. Com o coração cheio de raiva e o destino do império em jogo, ele busca no passado a força e a honra necessárias para enfrentar seu destino.

Onde assistir: Disponível em Google Play Filmes, Prime Video e Apple TV

Robô Selvagem

O robô ROZZUM, da unidade 7134, sofre um naufrágio e vai parar em uma ilha deserta. Para sobreviver em um ambiente inóspito, ele começa a se adaptar, criando conexões com os animais locais e, eventualmente, assumindo o papel de mãe adotiva de um ganso órfão.

Onde assistir: Disponível Google Play Filmes e Prime Video.

Onde assistir à cerimônia do Oscar 2025?

A cerimônia será realizada novamente no Dolby Theatre, em Los Angeles, no dia 2 de março de 2025, às 21h (horário de Brasília). No Brasil, a transmissão acontecerá na TNT (TV fechada) e na plataforma de streaming Max.