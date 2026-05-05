Agostinho Carrara vira empreendedor com IA em campanha do Canva: 'Carrara Modas'

O Canva lançou uma campanha no Brasil para marcar a chegada do Canva IA 2.0 e recorreu a um nome conhecido (e inusitado) da TV aberta para aproximar a tecnologia do público. Agostinho Carrara, conhecido personagem de A Grande Família, protagoniza a ação e volta a ser explorado comercialmente após três décadas.

A iniciativa segue um movimento recorrente entre plataformas de tecnologia que tentam traduzir a complexidade da inteligência artificial para públicos mais amplos, especialmente pequenas e médias empresas. No caso do Canva, o lançamento ocorre em meio à ampliação de sua presença no país.

O Brasil já está entre os principais mercados da plataforma no mundo. A empresa estruturou recentemente, pela primeira vez, uma operação local, com equipe e liderança dedicadas. Alberto Ceresa, que assumiu o comando no país em dezembro, disse a EXAME que o crescimento orgânico tem limite e que a próxima etapa depende de presença e estratégia voltadas ao mercado brasileiro.

Atualmente, 1 em cada 9 internautas no Brasil utiliza a plataforma mensalmente. No país, já foram criados quase 200 milhões de vídeos.

O filme da campanha apresenta o personagem em Alcântara, na Vila Três, retomando sua trajetória agora como um empreendedor que se define como coach, influenciador e trader. A narrativa constrói a diferença entre ideia e execução ao mostrar um desenho rudimentar feito por ele e, na sequência, a transformação desse conceito em ativos completos de marca com o uso da IA.

A história gira em torno da “Carrara Modas”, negócio fictício criado pelo personagem. Ao longo do vídeo, são exibidos elementos que simulam a estruturação de uma marca: identidade visual, catálogo impresso, cartões de visita, carimbo, presença digital com site e perfil em rede social, além de peças publicitárias.

A proposta é que a criação parta de comandos descritivos e se converta diretamente em peças prontas, como imagens, vídeos, posts e apresentações. O mote da campanha é “Carrara Modas: Se você pode imaginar, o Canva pode criar”.

Entre os recursos destacados estão geração de conteúdo a partir de texto, criação de voz por IA e uso de modelos visuais. A proposta é posicionar a ferramenta como um sistema capaz de condensar etapas de criação que antes exigiam múltiplos profissionais ou softwares.

Segundo Bruno Sabino, diretor criativo do Canva no Brasil, a campanha foi construída a partir da relação entre cultura popular e tecnologia. “Existe uma bela conexão entre esse personagem clássico da TV e a IA. E essa interseção desbloqueia um imenso potencial criativo. Como Agostinho existiria nos nossos dias modernos? Como ele usaria a IA? Essas perguntas guiaram nosso processo criativo”, afirma.

A estratégia de mídia combina canais digitais e televisão. O filme principal, com quatro minutos, foi programado para estrear às 10h nos canais digitais do Canva e da TV Globo. Na TV aberta, a campanha prevê inserções durante o intervalo da novela das 19h e presença em horário nobre, entre a novela e o telejornal noturno.

Apesar do foco em redes sociais, o retorno do personagem à televisão faz parte da construção de alcance. A campanha foi ao ar nesta terça-feira, 5, em parceria com a emissora, em um movimento que combina distribuição massiva com desdobramentos digitais.

A iniciativa também dialoga com uma estratégia mais ampla da empresa no Brasil, que vem utilizando figuras reconhecidas da cultura pop para aproximar a plataforma do público local. A campanha com Agostinho sucede ações com Xuxa, Érick Jacquin e Gracyanne Barbosa.

Para Alberto Ceresa, country manager do Canva no Brasil, o foco está na aplicação prática da tecnologia. “Para nós, a IA 2.0 só faz sentido quando gera valor real e reduz barreiras, permitindo que o empreendedor brasileiro, inovador por natureza, transforme ideias complexas em marcas estruturadas em questão de segundos", diz.

"Queremos que a tecnologia seja a maior aliada dos pequenos e médios negócios, garantindo que a falta de expertise em design não seja mais um obstáculo para quem quer crescer”, complementa o executivo.

Além do filme, a empresa disponibilizou templates baseados no universo do personagem dentro da própria plataforma, ampliando a campanha para além da comunicação e conectando diretamente com o uso do produto.