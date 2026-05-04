'O crescimento orgânico tem limite': por que o Canva criou um time local no Brasil

EXAME: Como foi sua chegada ao Canva e qual é seu papel na estratégia de expansão no Brasil?

Alberto Ceresa: Cheguei em dezembro, em um momento de forte crescimento orgânico do Canva.

Quando esse crescimento atinge determinado nível, ele tende a desacelerar, exigindo iniciativas mais direcionadas e locais.

Meu papel é estruturar essa nova fase no Brasil, com a construção de um time local e a expansão da presença da empresa, especialmente em áreas como educação, onde ainda há espaço para avançar.

EXAME: Você tem experiência em escalar mercados. Em um país onde o Canva já é relevante, qual é o próximo estágio de crescimento?

Alberto Ceresa: O Brasil já é um dos maiores mercados do Canva, possivelmente entre os três principais. A base de usuários é sólida, com uso intenso, principalmente em redes sociais e por pequenos negócios.

A próxima fase não envolve mais adaptação básica do produto, mas sim desenvolver uma estratégia que leve o usuário a um nível mais avançado de uso. Isso significa aprofundar a utilização da plataforma no dia a dia.

EXAME: Como evoluir o uso do Canva entre esses usuários, especialmente pequenos empreendedores?

Alberto Ceresa: Hoje, muitos já utilizam o Canva para tarefas básicas, como criar peças para redes sociais ou comunicação no ponto de venda. O foco agora é expandir esse uso, mostrando que a plataforma pode atender a diversas outras necessidades dentro de um mesmo ecossistema.

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EXAME: Qual é o principal desafio para avançar no Brasil?

Alberto Ceresa: O principal desafio é ampliar a percepção de valor do produto. O Canva começou com funcionalidades mais simples e evoluiu para uma plataforma mais ampla. Nem todos os usuários conhecem essa evolução. É necessário comunicar melhor essa abrangência.

EXAME: Como o Canva lida com limitações de conectividade e desigualdade digital no país?

Alberto Ceresa: Trabalhamos para tornar o produto mais leve, principalmente no mobile, garantindo melhor desempenho em dispositivos e conexões mais limitados.

Também avaliamos soluções com menor dependência de conexão. Como operamos globalmente, melhorias de eficiência têm impacto amplo.

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EXAME: Como você enxerga o cenário competitivo, especialmente com o avanço da IA?

Alberto Ceresa: Historicamente, a principal barreira era a inércia — muitas pessoas não criavam conteúdo. Com a IA, esse comportamento muda.

A discussão deixa de ser o que a tecnologia pode fazer e passa a ser como utilizá-la melhor. O Brasil é relevante nesse contexto pela criatividade dos usuários.

EXAME: O Brasil influencia o desenvolvimento global do produto?

Alberto Ceresa: Sim. Testamos diversas iniciativas no país.

O que funciona aqui pode ser replicado em outros mercados, gerando escala e impacto global.

EXAME: A abertura de um escritório em São Paulo marca uma nova fase. Quais são os desafios na formação do time?

Alberto Ceresa: O principal desafio é encontrar profissionais alinhados à cultura do Canva. Não somos apenas uma empresa de produto; temos uma forma específica de trabalhar.

Apesar disso, temos conseguido montar um time qualificado e seguimos expandindo.

Historicamente, a principal barreira era a inércia — muitas pessoas não criavam conteúdo. Com a IA, esse comportamento muda.

EXAME: Quais são as prioridades estratégicas nessa nova etapa?

Alberto Ceresa: A segunda fase do Canva no Brasil passa por aprofundar o uso da plataforma e expandir áreas estratégicas, como educação.

EXAME: O Canva para Educação é gratuito, mas ainda pouco conhecido. Como ampliar esse alcance?

Alberto Ceresa: A prioridade é disseminar essa informação. Muitos estudantes e professores ainda não sabem que podem acessar a plataforma gratuitamente. Expandir esse conhecimento é essencial para ampliar o impacto no país.