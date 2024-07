Renda variável x renda fixa: como escolher o que é melhor para mim?

Investir no mercado financeiro pode parecer uma tarefa árdua para leigos, especialmente quando se trata de escolher entre renda variável e renda fixa.

Paula Zogbi, da fintech Nomad, explica que a decisão entre essas duas opções geralmente se resume ao equilíbrio entre risco e retorno. Vamos explorar neste artigo os prós e contras de cada tipo de investimento e considerar a possibilidade de diversificar investimentos no exterior.

Renda fixa

A renda fixa é frequentemente escolhida por investidores que buscam previsibilidade. Segundo Paula Zogbi, "a principal vantagem é a poder prever os retornos, já que você investe sabendo a taxa que vai receber e o prazo de vencimento".

Isso permite um planejamento financeiro eficiente, alinhando os investimentos com objetivos de curto, médio e longo prazo. Se mantido até o vencimento, o retorno é garantido, exceto em casos extremos em que o emissor não cumpre com a remuneração prometida.

No entanto, essa segurança tem um preço: a rentabilidade. Em comparação com a renda variável, os retornos na renda fixa tendem a ser mais modestos. Além disso, apesar de existir um mercado secundário para a renda fixa, sua flexibilidade e dinamismo são limitados quando comparados aos ativos de renda variável.

Renda variável

Investir em renda variável envolve assumir mais riscos, mas o potencial de valorização pode ser significativamente maior. "Embora não haja previsibilidade, o potencial de valorização pode ser consideravelmente superior", afirma Zogbi.

A flexibilidade na negociação e o dinamismo dos mercados, que respondem em tempo real às notícias e eventos corporativos, são vantagens significativas da renda variável.

Por outro lado, a ausência de previsibilidade pode ser um fator desafiador para investidores avessos ao risco. As flutuações do mercado podem levar a perdas substanciais, especialmente em períodos de volatilidade econômica.

Novas oportunidades e riscos cambiais

Explorar mercados internacionais pode abrir novas oportunidades tanto na renda fixa quanto na variável. "No exterior, existem mais oportunidades, incluindo segmentos e setores que não estão disponíveis no mercado brasileiro", destaca Zogbi.

A maior liquidez global facilita a negociação de ativos, tanto na renda variável quanto no mercado secundário de renda fixa.

No entanto, investir no exterior introduz o fator de variação cambial. A flutuação do câmbio pode trazer incertezas no curto prazo para a renda fixa, mas também oferece uma vantagem de proteção no longo prazo.

Essa diversificação geográfica pode ser uma estratégia eficaz para mitigar riscos e maximizar retornos.

Diversificação: uma estratégia balanceada

Muitos investidores podem ser tentados a alocar todos os seus recursos na renda fixa, considerando-a uma opção mais segura. Contudo, Zogbi alerta que "a decisão da melhor diversificação para uma carteira deve ser feita com base no perfil do investidor e em seus objetivos com os investimentos".

Para alcançar uma rentabilidade equilibrada e proteção contra a inflação a longo prazo, a recomendação é equilibrar ativos de maior e menor risco.

Essa estratégia de diversificação pode incluir tanto investimentos domésticos quanto internacionais, combinando a segurança da renda fixa com o potencial de valorização da renda variável.

Ao diversificar, os investidores podem se beneficiar das vantagens de diferentes tipos de ativos e mercados, minimizando os riscos e maximizando os retornos potenciais.