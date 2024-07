Curiosidade para avançar

Aos 39 anos, o administrador de empresas Marcus Sanchez ocupa a vice-presidência da EMS, o maior laboratório farmacêutico do Brasil, pertencente a sua família. A empresa foi fundada há 60 anos por seu avô materno, Emiliano Sanchez, que até então tinha uma farmácia em Santo André, na Grande São Paulo. Naquela época, ele fazia desde atendimentos até formulação de medicamentos.

A labuta diária deu a ele a expertise necessária para empreender e abrir um laboratório farmacêutico. “Quando ele faleceu, há 35 anos, meu tio Carlos Sanchez, irmão da minha mãe, assumiu a companhia”, diz Marcus. “Ele reestruturou o negócio e, de uma forma bastante empreendedora, colocou em prática tudo aquilo em que acreditava.”

A visão empreende- dora de Emiliano fez da EMS uma potência farmacêutica. O negócio foi o pontapé inicial do Grupo NC, holding com atuação nos ramos farmacêutico, de energia eólica, de urbanismo e de comunicação.

Marcus começou a trajetória na companhia da família aos 19 anos. “Fiz job rotation em áreas como compras, inteligência de mercado, propaganda médica, marketing, trade e comercial enquanto cursava faculdade de administração”, diz. Como terceira geração da família no negócio, ele é sócio do Grupo NC e atualmente ocupa a cadeira de vice-presidente da EMS. Na divisão de tarefas entre os demais executivos, cabe a ele a liderança dos times comerciais e de marketing.

Até chegar aonde chegou, Marcus investiu na própria formação. Uma parte importante do processo ocorreu dentro de sua empresa. Seja na lida diária com os demais líderes, seja no acesso a projetos com consultorias de mercado contratadas pela EMS. Nas horas vagas, o executivo costuma ficar debruçado sobre a biografia de lideranças de empresas bem-sucedidas. Quando possível, gosta de procurar outros empreendedores para absorver conhecimento. “Gosto de ouvir acertos, erros e dicas”, diz ele. “O que mais vale é sair da conversa melhor do que entrei e ainda com muita motivação para colocar em prática.” Na lista de inspirações de Marcus está o tio dele, Carlos. “Meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos e minha mãe quando eu tinha 24 anos”, conta. “Meu tio assumiu a figura paterna na minha vida, me ensinando, todos os dias, que o impossível não existe e que temos de ser protagonistas de nossas histórias, fazer acontecer.”

As admirações incluem, ainda, Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do país e acionista de negócios globais, como o gigante de bebidas Ambev e o de ali- mentos Kraft Heinz. Com Lemann, Marcus aprendeu a importância de ter as pessoas certas no time e de colaborar para o desenvolvimento diário delas. O megainvestidor americano Warren Bu- ffett, mente por trás do Berkshire Hathaway, também ocupa um lugar importante entre as referências do executivo — tanto por sua visão fundamentalista das empresas quanto por seguir teses de longo prazo. “Principalmente em um mundo tão imediatista como o que vivemos, essa percepção tem se mostrado essencial”, diz Marcus.

Desde muito cedo o executivo tinha o objetivo de fazer parte da EMS. “Além do amor pelo negócio, tenho clareza de que milhares de famílias dependem daquele ecossistema”, diz. Ele está à frente de resultados importantes na companhia. Entre os principais, a reestruturação das áreas operacionais para o formato atual do Grupo NC. “Almejamos ter um grupo bem resolvido para que seja sustentável e perene por muitas gerações, além de conseguir trazer uma agenda de transformação digital com foco em geração de valor”, diz Marcus. “O caminho já foi ini- ciado, mas ainda teremos muitos capítulos pela frente.” Integrante da terceira geração à frente da farmacêutica EMS, o administrador Marcus Sanchez busca o aprendizado contínuo para aprimorar a forma de gestão.

Além de empresário, Marcus atua como investidor de empresas e startups. “Poder apoiar e estar junto de diversos empreendedores que querem fazer acontecer e construir grandes negócios é algo que me move”, diz ele. “Pretendo deixar um legado de incentivo ao empreendedorismo, por meio de um projeto formal a ser criado, mas já faço isso de forma menos estruturada, com a geração de empregos e o apoio a projetos sociais de alto impacto.” Entre eles estão iniciativas como a Gerando Falcões, ONG liderada pelo empreendedor social Edu Lyra, da qual Marcus é um dos integrantes do conselho.