Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir
Apresentado por BINANCE

Metas financeiras ganham novo impulso com uso estratégico de cripto

Educação, segurança e planejamento ampliam o papel dos ativos digitais no dia a dia dos investidores

Man trader sitting at desk at office in front of monitors with stocks data holding smartphone browsing application monitoring price changes on candle bar online using digitla devices close-up (viktoriia hnatiuk/Getty Images)

Man trader sitting at desk at office in front of monitors with stocks data holding smartphone browsing application monitoring price changes on candle bar online using digitla devices close-up (viktoriia hnatiuk/Getty Images)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17h55.

Última atualização em 1 de dezembro de 2025 às 17h57.

O avanço dos ativos digitais no mercado brasileiro levou investidores a incorporar essa classe de produtos ao planejamento financeiro. Pesquisa da Locomotiva, encomendada pela Binance, indica que 42% dos investidores do país já aplicam em criptoativos, percentual equivalente ao de fundos de investimento. O movimento amplia a necessidade de definição clara de metas, prazos e níveis de risco antes da alocação.

Guilherme Nazar, vice-presidente regional da Binance na América Latina, afirma que o primeiro passo é compreender o funcionamento dos produtos. “É essencial que cada investidor compreenda o que está fazendo. Recomendamos que façam suas pesquisas, o famoso DYOR”, diz, em referência à sigla em inglês para “Do your own research” – ou faça sua própria pesquisa. “Não existe caminho fácil: é necessário entender onde se está investindo e alocar valores condizentes com os riscos e suas finanças pessoais.”

Planejamento financeiro com novas ferramentas

A definição de metas segue a lógica tradicional: identificar objetivos, estabelecer prazos e avaliar a capacidade do orçamento. A mudança atual está na possibilidade de distribuir esse planejamento em diferentes camadas.

Para reservas de curto prazo, instrumentos estáveis e de liquidez imediata seguem prioritários. Em horizontes mais longos, como construção de patrimônio ou aposentadoria, os criptoativos podem compor parcela complementar, proporcional ao perfil de risco.

Nazar avalia que aprovações regulatórias e a entrada de grandes gestores contribuíram para ampliar a confiança no setor. “Há uma conjunção entre fatores macroeconômicos e específicos da indústria que conferem legitimidade ao mercado, o que é fundamental para atrair novos investidores”, afirma.

A expansão do setor estimulou também o interesse por educação financeira. Melanie Steiner, diretora de marketing da Binance na América Latina, observa que o aprendizado acompanha a adoção de novas tecnologias.

“Ao adentrar essa nova tecnologia, notamos uma evolução significativa na compreensão de conceitos financeiros, estratégias de investimento e gerenciamento de riscos. Esse conhecimento capacita todas as pessoas a tomar decisões financeiras mais embasadas, construir riqueza e alcançar segurança financeira de longo prazo”, diz.

Segundo a empresa, ferramentas gratuitas como a Binance Academy apoiam investidores iniciantes. A companhia também conta com parcerias com universidades e ações com a comunidade para incentivar a formação contínua.

Segurança e boas práticas de proteção

A popularização dos ativos digitais trouxe atenção renovada a riscos comuns no ambiente online. Nazar destaca cuidados básicos para evitar fraudes. “Executivos da Binance não criam grupos de WhatsApp para dar dicas de investimento. Fiquem atentos a ofertas de ganhos milagrosos e grupos que se passam por representantes da empresa”, alerta.

Recursos como autenticação em dois fatores, verificação de identidade e monitoramento de transações são apontados pela empresa como medidas que ajudam a reduzir vulnerabilidades.

Com o amadurecimento do mercado, plataformas passaram a oferecer também ambientes que reúnem educação, negociação e ferramentas complementares. No caso da Binance, o portfólio inclui conteúdos educativos e serviços diversos, permitindo ao usuário avançar conforme ganha experiência.

Para Nazar, a combinação entre metas claras, educação contínua e práticas de segurança é o que sustenta o uso responsável dos ativos digitais. “Estudar a indústria e a tecnologia é uma oportunidade. Essa tecnologia veio para ficar, e ainda há muito por vir”, afirma.

Acompanhe tudo sobre:branded-content

Mais de Invest

Dólar fecha em alta, perto dos R$ 5,36, com aversão global a risco

Black Friday tem melhor ano desde 2021,mas pode ter drenado vendas do Natal

Exclusivo: iFood bate recorde com 3,8 milhões de pedidos na Black Friday

Para superar Ibovespa, Santander tira Embraer de carteira de ações

Mais na Exame

Mundo

EUA e Reino Unido anunciam acordo de 'tarifa zero' para produtos farmacêuticos

Apresentado por PLATFORM SCIENCE

IA redefine segurança no transporte de carga com a Platform Science

Mercados

Dólar fecha em alta, perto dos R$ 5,36, com aversão global a risco

ESG

Por que mensuração é a base para que um investimento climático se sustente