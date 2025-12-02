Cofrinhos digitais ganham força e impulsionam hábito de poupar

Num cenário em que quatro em cada dez brasileiros não guardam dinheiro para imprevistos, soluções simples e digitais começam a ganhar espaço como aliadas do planejamento do dia a dia. Entre essas ferramentas estão os Cofrinhos do PAN, opção de investimento que permite organizar objetivos, guardar pequenos valores e acompanhar a evolução das metas em tempo real — prática que, segundo especialistas, é decisiva para criar o hábito de poupar.

A estratégia acompanha um movimento crescente no setor financeiro: aproximar a rotina de poupança da experiência das pessoas, oferecendo soluções acessíveis para quem busca equilíbrio no orçamento, mas ainda não conseguiu transformar a intenção em hábito.

Tudo começa com pequenas metas

Pesquisas de comportamento mostram que quem estabelece metas nomeadas — como “viagem de fim de ano” ou “reserva para emergências” — tem maior probabilidade de manter constância na poupança. Os Cofrinhos do PAN seguem essa lógica ao permitir que o usuário crie diferentes objetivos dentro do aplicativo, com valores e prazos definidos.

A proposta é dirigida a um público que precisa de organização, mas não quer complexidade. A ferramenta também permite acompanhar quanto falta para cada meta, assim como ajustar o valor depositado conforme a realidade do mês, prática que reduz a sensação de que poupar é inviável.

Rendimento diário e acesso facilitado

Além da organização, a funcionalidade incorpora características típicas de produtos financeiros mais robustos, mas de forma simplificada. Os valores depositados rendem 100% do CDI, com rendimento desde o primeiro dia.

O dinheiro fica disponível para resgate a qualquer momento, o que aumenta o senso de segurança para quem ainda está construindo uma reserva.

Os depósitos são protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mecanismo que oferece cobertura em caso de eventual problema com a instituição financeira, reforçando a percepção de confiança. A operação é 100% digital, realizada diretamente pelo app do PAN.

Uma ferramenta adaptada à rotina real

Para especialistas em finanças, soluções que dialogam com a vida prática têm mais chance de engajar quem está começando. A expectativa de poupar valores altos costuma afastar boa parte das pessoas, enquanto guardar pequenas quantias — do troco de uma compra a um valor programado — permite incorporar o hábito sem pressão.

O ponto central é entender o efeito acumulado de cada depósito, mesmo os menores. Essa percepção transforma a poupança em um instrumento de segurança e planejamento, capaz de abrir espaço para a realização de metas concretas — e não em um objetivo distante ou difícil de alcançar.