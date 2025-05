Warren Buffett é conhecido como o Oráculo de Omaha, cidade no estado americana de Nebraska, onde nasceu. Megainvestidor e um dos nomes mais conhecidos do mercado americano, Buffett é dono de uma fortuna estimada em US$ 168 bilhões e, também por isso, os conselhos dele são sempre desejados.

Na já tradicional conferência anual de acionistas da Berkshire Hathaway, sua holding, Buffett anunciou, aos 94 anos, a aposentadoria. Vai deixar o comando da Berkshire, que lidera há seis décadas, até o fim do ano, e será substituído por Greg Abel.

Mas o Oráculo também deixou algumas lições de investimentos aos cerca de 20 mil investidores que o acompanharam no evento deste sábado, 3. Não faltaram perguntas, de investidores de diferentes idades, incluindo adolescentes, pedindo orientações de carreira e sobre as lições que Buffett deixa para Abel, tal como aprendeu coisas com Charlie Munger, que por anos foi seu braço direito na Berkshire Hathaway -- Munger morreu em 2023, aos 99 anos.

"Charlie era uma das melhores pessoas que você pode imaginar e nunca estava satisfeito com coisas superficiais", disse Buffett. "Ele foi um professor inesquecível."

Mais balanços patrimoniais, menos demonstrativo de resultado

Buffett explicou por que acha que o balanço patrimonial é um bom ponto de partida ao decidir se deve investir em uma empresa.

“Eu passo mais tempo olhando os balanços patrimoniais do que as demonstrações de resultados. E Wall Street realmente não dá muita atenção aos balanços patrimoniais, mas eu gosto de olhar os balanços patrimoniais ao longo de um período de oito ou dez anos antes de olhar a conta de resultados, porque há certas coisas que são mais difíceis de esconder ou manipular no balanço patrimonial”, disse Buffett. Entre as empresas investidas pela Berkshire estão a Apple e a Coca-Cola.

Salário é o menos importante

Buffett também deu conselhos sobre como escolher um emprego e iniciar uma carreira.

“Se você encontrar algo que realmente goste, algo que faria de qualquer forma, você já terá vencido na vida", afirmou Buffett.

Buffett alertou que os funcionários podem adotar os hábitos de seus colegas, por isso é importante ser criterioso sobre onde se trabalha. Ele recomendou que, embora as pessoas devam ser “cuidadosas” sobre quem as emprega, é menos importante se preocupar com fatores como salários iniciais.

“Se você encontrar pessoas maravilhosas para trabalhar, esse é o lugar para ir,” afirmou.