'Berkshire é empresa que mais pagou impostos na história dos EUA', diz Buffett; leia carta completa

Em sua carta anual aos acionistas, o bilionário Warren Buffett, de 94 anos, sinalizou uma transição no comando da Berkshire Hathaway, destacando Greg Abel como seu sucessor e reforçando a cultura da empresa de transparência e responsabilidade com acionistas.

O megainvestidor fez um balanço dos últimos anos, admitiu erros na alocação de capital e elogiou a recuperação da GEICO que é uma das maiores seguradoras de automóveis nos EUA, conhecida por sua abordagem acessível e direta ao consumidor. Ela é uma subsidiária integral da Berkshire Hathaway, conglomerado liderado por Buffett, desde 1996.

Buffett reconheceu falhas em algumas aquisições e na escolha de gestores para subsidiárias. No entanto, minimizou o impacto delas, argumentando que “erros desaparecem; vencedores podem florescer para sempre”. O bilionário também enfatizou que a Berkshire sempre reinvestiu os lucros, o que permitiu um crescimento expressivo ao longo de décadas.

Leia a carta na íntegra:

Aos acionistas da Berkshire Hathaway Inc.

Esta carta chega a você como parte do relatório anual da Berkshire. Como uma empresa pública, somos obrigados a informar periodicamente muitos fatos e números específicos.

“Relatório”, no entanto, implica uma responsabilidade maior. Além dos dados obrigatórios, acreditamos que devemos fornecer comentários adicionais sobre o que você possui e como pensamos. Nosso objetivo é comunicar com você da maneira que gostaríamos de ser informados se nossas posições fossem invertidas – isto é, se você fosse o CEO da Berkshire enquanto eu e minha família fôssemos investidores passivos, confiando a você nossas economias.

Essa abordagem leva a uma análise anual dos desenvolvimentos bons e ruins nos muitos negócios que você possui indiretamente por meio das ações da Berkshire. Ao discutir problemas em subsidiárias específicas, seguimos o conselho de Tom Murphy, que me disse há 60 anos:

“Elogie pelo nome, critique pela categoria.”

Erros - Sim, nós os cometemos na Berkshire

Às vezes, cometi erros ao avaliar a economia futura de um negócio adquirido para a Berkshire – cada um deles um caso de alocação de capital que deu errado. Isso acontece tanto em julgamentos sobre ações negociáveis – que vemos como propriedade parcial de empresas – quanto em aquisições de 100% das empresas.

Em outras ocasiões, errei ao avaliar as habilidades ou a fidelidade de gerentes contratados pela Berkshire. Decepções com a fidelidade podem causar impactos financeiros e emocionais, comparáveis a um casamento fracassado.

Uma média razoável em decisões de pessoal é o máximo que se pode esperar. O pecado capital é adiar a correção de erros, algo que Charlie Munger chamou de “chupar o dedo”.

Durante o período de 2019-2023, usei as palavras “erro” ou “equívoco” 16 vezes em minhas cartas para você. Muitas outras grandes empresas nunca usaram nenhuma dessas palavras nesse período. A Amazon, devo reconhecer, fez algumas observações brutalmente francas em sua carta de 2021.

Fui diretor de grandes empresas públicas onde essas palavras eram proibidas em reuniões de diretoria ou chamadas de analistas. Esse tabu, que sugere perfeição gerencial, sempre me deixou desconfortável.

Aos 94 anos, não vai demorar muito para que Greg Abel me substitua como CEO e escreva as cartas anuais. Greg compartilha o credo da Berkshire de que um “relatório” é algo que um CEO deve fornecer anualmente aos proprietários.

Ele também entende que, se você começar a enganar seus acionistas, logo acreditará nas próprias mentiras e estará se enganando também.

Pete Liegl - Único

Gostaria de compartilhar a notável história de Pete Liegl, um nome desconhecido para a maioria dos acionistas da Berkshire, mas que contribuiu com muitos bilhões para sua riqueza agregada.

Pete fundou e gerenciou a Forest River, fabricante de veículos recreativos (RVs). Em 2005, ele expressou interesse em vender a empresa para a Berkshire. Durante a negociação, sua honestidade e pragmatismo me impressionaram. Ele se recusou a ganhar mais do que o CEO da Berkshire e optou por um bônus baseado no desempenho da empresa.

Durante 19 anos, Pete transformou a Forest River em um negócio extremamente bem-sucedido.

Desempenho da Berkshire em 2024

Em 2024, a Berkshire teve um desempenho melhor do que o esperado, mesmo com 53% das suas 189 empresas operacionais reportando queda nos lucros. Fomos beneficiados por um grande aumento nos rendimentos de investimentos, impulsionado pela alta nos retornos dos Títulos do Tesouro.

Destaques financeiros

Lucro operacional: US$ 47,4 bilhões

Resultados do setor de seguros: A GEICO teve uma recuperação significativa, graças ao trabalho de Todd Combs, que reformulou a empresa, tornando-a mais eficiente.

Os setores ferroviário e de energia da Berkshire também melhoraram seus ganhos, mas ainda há espaço para progresso.

Recorde de impostos pagos

Sessenta anos atrás, quando assumi o controle da Berkshire, a empresa não pagava impostos. Hoje, a Berkshire é a empresa que mais pagou impostos na história dos EUA, com US$ 26,8 bilhões pagos em 2024 – cerca de 5% do total arrecadado pelo Tesouro Americano das corporações do país.

Isso foi possível porque nunca pagamos dividendos aos acionistas. Em vez disso, reinvestimos continuamente os lucros, permitindo que a empresa crescesse.

Expansão no Japão

Uma pequena, mas importante, exceção ao nosso foco nos EUA é o crescente investimento no Japão.

Nos últimos seis anos, a Berkshire comprou ações de ITOCHU, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo, cinco conglomerados japoneses que operam de forma semelhante à nossa empresa.

Custo total dos investimentos: US$ 13,8 bilhões

Valor de mercado atual: US$ 23,5 bilhões

Continuaremos expandindo essas participações no longo prazo.

Seguro de propriedade e acidentes (P/C)

O seguro P/C continua sendo o negócio principal da Berkshire. Esse setor opera de forma peculiar: recebemos os pagamentos antes de saber quanto custará o sinistro.

Com a liderança de Ajit Jain, nossa divisão de seguros tornou-se líder mundial, conhecida por sua força financeira e rigor na precificação de riscos.

Nenhuma seguradora privada no mundo está disposta a assumir o nível de risco que a Berkshire pode suportar.

Encontro anual da Berkshire Hathaway

O encontro anual dos acionistas ocorrerá em 3 de maio de 2024, em Omaha. Este ano, haverá uma homenagem especial a Charlie Munger, parceiro e mentor de longa data, que faleceu em 2023.

Também será lançado um livro comemorativo dos 60 anos da Berkshire Hathaway, com fotos e histórias inéditas.

Considerações finais

A Berkshire Hathaway é um reflexo do sucesso do capitalismo americano. O progresso do país nos últimos 235 anos é um testemunho da força de sua economia.

Agradeço a todos os acionistas que confiaram em nossa visão de longo prazo. Como sempre digo:

Obrigado, Tio Sam. Esperamos pagar ainda mais impostos nos próximos anos.

Warren E. Buffett

Presidente do Conselho e CEO

2024ltr_f3dc40