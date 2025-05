Warren Buffett aposentado: conheça quem vai ser seu sucessor

No fim da reunião com os acionistas neste sábado, 3, o megainvestidor, Warren Buffett, anunciou que deixará o comando da Berkshire Hathaway.

Desde pelo menos 2020, a holding de investimentos já deixava pistas de quem seria o sucessor do bilionário de 94 anos. À época, Charlie Munger, então vice-presidente e braço-direito de Buffett, disse: “Greg vai manter a cultura”. Munger morreu aos 99 anos em 2023.

Greg Abel é o atual diretor de operações, o executivo tem 62 anos e vinha sendo cotado como um dos possíveis sucessores de Buffett junto com o vice-presidente do grupo Ajit Jain, com 69 anos, também promovido para o cargo em 2018.

Já naquela época o próprio Buffett confirmou seu favoritismo pelo Abel. Em entrevista à CNBC comentou: “Os diretores concordam que, se algo acontecesse comigo esta noite, seria Greg quem assumiria amanhã de manhã”.

A idade de Abel foi um dos fatores chaves para ser o escolhido a indicação para o conselho: “Ambos são maravilhosos. [Mas] a probabilidade de alguém ter uma estrada de 20 anos faz uma grande diferença”, disse.

Quem é Greg Abel

O canadense formado em contabilidade pela Universidade de Alberta, Greg Abel iniciou sua trajetória na Berkshire por meio da holding de energia do grupo, a Berkshire Hathaway Energy. Na empresa desde 1992, ele entrou para o conselho de administração em 2000 e assumiu a presidência em 2008, permanecendo por uma década no posto. Abel foi nomeado vice-presidente da Berkshire Hathaway em 2018.

Durante o tempo em que esteve à frente da Berkshire Hathaway Energy seu trabalho foi conhecido por reinvestir os lucros na compra de outras empresas do setor, como a NV Energy e a AltaLink.

Uma vez na Berkshire, Abel reconstruiu a MidAmerican e a transformou na Berkshire Hathaway Energy, a maior produtora de energia eólica do país. As operações de serviços públicos da Berkshire agora geram bilhões em receita anual.

Atualmente, Abel é responsável por supervisionar grandes operações da Berkshire Hathaway que não incluem a área de seguros - frente que é tocada por Ajit Jain. Abel também representa o conglomerado em algumas das empresas em que o grupo tem posição relevante, fazendo parte, inclusive, do corpo diretivo da Kraft Heinz.

Caso assuma a holding, Abel será responsável por toda a eclética gama de negócios da Berkshire, com seus quase 400.000 funcionários e o enorme portfólio de ações do conglomerado.

Futuro da Berkshire Hathaway

Ron Olson, membro do conselho da Berkshire, expressou otimismo em relação a Greg Abel assumir como CEO.

"Greg está pronto. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Sabemos disso há muito tempo. Estou muito ansioso para ver Warren se tornar o Charlie Munger de Greg Abel”, disse Olson em entrevista a CNBC.

Abel disse que a primeira mudança na companhia seria a manutenção da reputação e de um “balanço patrimonial forte”, para aumentar a capacidade de fazer grandes investimentos, mas também a protege e a impede de depender de um banco ou de outras empresas.

“A alocação de capital será absolutamente crítica, mas ela vem com a gestão do risco”, afirmou Abel.

As empresas devem permanecer com operações autônomas, com a Berkshire decidindo quando investir mais capital ou retirar algum. Além disso, a Berkshire ainda procuraria adquirir empresas inteiras, mas também estaria aberta a comprar ações públicas de empresas.

“Realmente, é a filosofia de investimento e como Warren e a equipe alocaram capital nos últimos 60 anos, e isso não vai mudar”, disse Abel.

*Com Reuters