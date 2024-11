Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar R$ 2,7 bilhões em JCP referente ao 3º tri

Quanto o Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar em dividendos por ação?

A distribuição será de R$ 0,48330421704 por ação.

Qual a data-com para receber os dividendos do Banco do Brasil (BBAS3)?

O pagamento terá como base a posição acionária de 25 de novembro (data com). As ações serão negociadas sem direito aos proventos a partir do dia 26 de novembro.

Quando os dividendos do Banco do Brasil (BBAS3) serão pagos?

Os proventos serão pagos no dia 6 de dezembro, tanto no caso dos dividendos quanto para o JCP.

Banco do Brasil (BBAS3) no 3º trimestre

O BB apresentou lucro líquido ajustado de R$ 9,5 bilhões no terceiro trimestre deste ano, avanço de 8,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação trimestral, o indicador ficou estável.

O resultado ficou levemente acima da expectativa de analistas. O consenso Bloomberg esperava um resultado de R$ 9,379 bilhões para o banco estatal.