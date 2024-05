Banco do Brasil vai pagar R$ 2,6 bilhões em dividendos e JCP

Serão pagos R$ 940 milhões em dividendos e R$ 1,673 bilhão via JCP.

Quanto o Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar em dividendos por ação?

A distribuição será de R$ 0,16478568141 por ação no caso dos dividendos e de R$ 0,29316146583 em JCP.

Qual a data-com para receber os dividendos do Banco do Brasil (BBAS3)?

O pagamento terá como base a posição acionária de 11 de junho (data com). As ações serão negociadas sem direito aos proventos a partir do dia 12 de junho.

Quando os dividendos do Banco do Brasil (BBAS3) serão pagos?

Os proventos serão pagos no dia 21 de junho, tanto no caso dos dividendos quanto para o JCP.

Banco do Brasil no 1º tri

O Banco do Brasil (BBAS3) apresentou lucro líquido ajustado de R$ 9,3 bilhões no primeiro trimestre deste ano, avanço de 8,8% frente ao mesmo período de 2023. Na comparação trimestral, o indicador caiu 1,5%.

O resultado ficou em linha da expectativa de analistas. O consenso da LSEG (antiga Refinitiv) esperava um resultado de R$ 9,09 bilhões.