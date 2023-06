71 ações recomendadas para investir em junho

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de junho. Os papéis da companhia estão presentes em 8 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest. A perspectiva positiva com os papéis da companhia está relacionado a demanda da China.

Em relatório divulgado, os analistas da Ágora Investimentos afirmaram que os resultados da Vale no primeiro trimestre foram fracos, embora boa parte disso já tenha sido precificada. Segundo eles, o início do ano foi impactado por uma série de eventos “pontuais”, desde chuvas mais fortes do que o habitual, que afetaram as exportações do Sistema Norte (e consequente impactando a qualidade e os prêmios), e a antecipação de manutenção impactando os custos.

“Porém, apesar dos resultados e desempenho das ações fracos, mantemos nossa visão de que os fundamentos do mercado de minério de ferro devem melhorar nos próximos meses, sustentados pelo aumento da demanda na China e baixos estoques de minério de ferro (principalmente os estoques mantidos por siderúrgicas). A Vale deve se beneficiar diretamente desse ambiente positivo, com forte geração de caixa e perspectivas de remuneração aos acionistas.”

Os analistas do BB seguem a mesma linha de análise. Para eles, apesar da empresa ter apresentado um resultado mais fraco do que o esperado no primeiro trimestre e das incertezas com relação à demanda de minério de ferro na China, eles acreditam que a ação poderá ser beneficiada por sinalizações de aceleração do ritmo da economia no país asiático, principalmente se essa retomada for intensiva em consumo de metais. “Embora tenha passado por uma correção nos últimos dias, os preços da commodity têm se mantido em patamar ainda elevado, o que deverá contribuir para a entrega de um resultado satisfatório no próximo trimestre, já que a empresa recompôs estoques e poderia capturar com facilidade eventual aceleração do consumo na China.”

Além da Vale, as ações da Multiplan (MULT3) e do Banco do Brasil (BBASE3) tiveram seis recomendações, cada uma. Sobre a Multiplan, os analistas afirmam que a boa execução operacional tem permitido a entrega de fortes resultados mesmo diante de um cenário mais lento de consumo. A seleção de lojas no seu portfólio de shoppings, com mais de 1/3 da área bruta locável exposta aos setores de alimentação e serviços, tem contribuído para maior resiliência das vendas.

Em relação ao Banco do Brasil, na análise da Nova Futura,os analistas afirmam que ao analisar o gráfico da ação, o ativo está rompendo topo histórico e tem potencial para continuar a favor dessa tendência de alta. A CM Capital também fez uma análise gráfica e afirma que o ativo faze um pivô de alta e rompe os topos anteriores, ficando muito atrativo para a tomada de posição na ponta compradora, pois o mesmo, está em um canal de alta de curtíssimo prazo, podendo acelerar a sua movimentação de alta e romper os patamares de R$ 45,46 que é o próximo ponto de resistência. Veja as recomendações abaixo:

Ação Recomendações Vale (VALE3) 8 Multiplan (MULT3) 6 Banco do Brasil (BBAS3) 6 Itaú Unibanco (ITUB4) 5 Totvs (TOTS3) 4 WEG (WEGE3) 4 Localiza (RENT3) 4 Arezzo (ARZZ3) 3 CCR (CCRO3) 3 PRIO (PRIO3) 3 Petrobras (PETR4) 3 BTG Pactual (BPAC11) 3 Simpar (SIMH3) 3 Lojas Renner (LREN3) 3 Copel (CPLE6) 2 B3 (B3SA3) 2 CTEEP (TRPL4) 2 Raia Drogasil (RADL3) 2 São Martinho (SMTO3) 2 BB Seguridade (BBSE3) 2 Rede D'or (RDOR3) 2 Cielo (CIEL3) 2 Alupar (ALUP11) 2 Copasa (CSMG3) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Auren (AURE3) 1 Iguatemi (IGTI11) 1 Dimed (PNVL3) 1 ETF LFTS11 (LFTS11) 1 Locaweb (LWSA3) 1 Time for Fun (SHOW3) 1 MRV (MRVE3) 1 Rumo (RAIL3) 1 Smartfit (SMFT3) 1 Vibra (VBBR3) 1 Eneva (ENEV3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Iochpe-Maxion (MYPK3) 1 Sequoia Log (SEQL3) 1 Taurus (TASA4) 1 Cemig (CMIG4) 1 Engie (EGIE3) 1 Grupo Mateus (GMAT3) 1 Grupo Soma (SOMA3) 1 Indústrias Romi (ROMI3) 1 Pan (BPAN4) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Cruzeiro do Sul (CSED3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1 BRF (BRFS3) 1 JBS (JBSS3) 1 Minerva (BEEF3) 1 Profarma (PFRM3) 1 Raízen (RAIZ4) 1 Sabesp (SBSP3) 1 JHSF Part (JHSF3) 1 Assaí (ASAI3) 1 Direcional (DIRR3) 1 Intelbras (INTB3) 1 Hypera (HYPE3) 1 Telefônica Vivo (VIVT3) 1 Vamos (VAMO3) 1 Cyrela (CYRE3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Vivara (VIVA3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Marfrig (MRFG3) 1 Sabesp (SBSP3 ) 1

Ágora Investimentos

Ação excluída: Assaí

Ação incluída: Arezzo

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Auren (AURE3) 10 CCR (CCRO3) 10 Copel (CPLE6) 10 Iguatemi (IGTI11) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 PRIO (PRIO3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: AES Brasil, SLC Agrícola e WEG

Ação incluída: B3, Cteep e Localiza

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 CCR (CCRO3) 10 CTEEP (TRPL4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Vale (VALE3) 10

Benndorf Research