Venda de imóvel pode obrigar declaração no imposto de renda: entenda

A abertura do prazo para a entrega do Imposto de Renda 2026 reacende uma dúvida recorrente entre contribuintes: vender um imóvel obriga, automaticamente, a entrega da declaração? Na prática, a obrigatoriedade depende de situações específicas previstas pela Receita Federal.

Segundo Charles Gularte, sócio-diretor da Contabilizei, a venda por si só não é o fator determinante. “Depende dos critérios estabelecidos pela Receita”, afirmou em entrevista à EXAME. Ainda assim, há cenários claros em que a transação imobiliária exige a prestação de contas ao Fisco.

O primeiro deles envolve o uso do benefício de isenção do imposto sobre ganho de capital. Esse mecanismo permite ao contribuinte vender um imóvel residencial e utilizar o valor na compra de outro, no prazo de até 180 dias, sem pagar imposto sobre o lucro. Mesmo com a isenção, a operação precisa ser declarada para validação do benefício.

Outro caso ocorre quando há ganho de capital tributável — ou seja, quando o imóvel é vendido por um valor maior do que o de compra e não se enquadra nas regras de isenção. Nessa situação, o contribuinte precisa apurar o imposto devido e informar a operação na declaração.

Há ainda um terceiro gatilho: o aumento do patrimônio. Se, após a venda ou em função do conjunto de bens e direitos, o contribuinte ultrapassar o limite de R$ 800 mil, a entrega da declaração passa a ser obrigatória.

Para Gularte, mesmo quando não há obrigatoriedade imediata, a tendência é que a operação imobiliária acabe exigindo declaração em algum momento. “Seja porque houve isenção, compra de outro imóvel ou pagamento de imposto sobre ganho de capital, isso impacta o patrimônio e precisa ser informado”, disse.

Confira o calendário completo do IR 2026

13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312 , com as regras do imposto de renda.

20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

23 de março de 2026 (8h) – Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.

27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.

10 de maio de 2026 – Prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela , e entrar no primeiro lote de restituição .

29 de maio de 2026 (último minuto) – Prazo final para envio da declaração .

29 de maio de 2026 – pagamento do 1º lote de restituição , vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto .



Restituições

Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).

Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.

Parcelamento do imposto