Veja os bancos que já oferecem o pix automático

O Banco Central lança nesta quarta-feira, 4, o Pix Automático, nova modalidade de pagamento que simplifica a quitação de despesas recorrentes, como as contas de luz, telefone, streaming e condomínio. Todos os bancos deverão disponibilizar a novidade até 16 de junho.

Mas algumas instituições já estão oferecendo o serviço. Veja abaixo quem já aderiu à nova funcionalidade do Pix:

Banco do Brasil

Desde o dia 29 de maio, o Banco do Brasil oferece todas as funcionalidades do Pix Automático para os clientes pessoas físicas. Eles podem gerenciar autorizações e agendamentos diretamente no app, com cancelamento disponível até as 23h59 do dia anterior ao débito. Débitos sem autorização não serão processados e, em caso de cobrança indevida, o Banco Central exige o uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Já as empresas com conta na instituição podem gerar pedidos de autorização por QR Code ou notificação (push). A partir de 16 de junho, será possível cobrar clientes de outros bancos também. Além disso, será possível agendar cobranças com até 90 dias de antecedência (o padrão é de 2 a 10 dias antes).

Itaú

O Itaú vai oferecer o Pix Automático integralmente a partir de 16 de junho. Segundo a instituição, a cobrança não será feita quando o valor for maior do que o limite estipulado pelo cliente. Além disso, serão enviadas notificações via aplicativo e WhatsApp de forma integrada, com lembretes, alertas e confirmações para evitar golpes.

Bradesco

O Bradesco oferece o serviço apenas para clientes empresariais e consumidores que também sejam correntistas. A liberação para clientes de outras instituições está prevista para 16 de junho.

Santander

O banco já permite o uso por pessoas físicas e jurídicas, desde que tenham conta em um dos bancos participantes do sistema.