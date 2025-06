Pix automático vai beneficiar 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito, diz Galípolo

Em evento de lançamento do Pix automático, nesta quarta-feira, 4, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o novo recurso vai permitir uma inclusão financeira, beneficiando 60 milhões de pessoas que não têm acesso ao cartão de crédito.

O presidente reforçou que o serviço permite uma série de conveniências para os 160 milhões de usuários. Além de evitar clonagem de cartão, a ferramenta deve diminuir a ansiedade dos consumidores com os prazos para pagar as contas e reduzir a preocupação com vencimento de cartão.

Além da comodidade de o Pix permitir pagar com facilidade e com controle, o usuário pode estabelecer limite máximo para cada pagamento e pode cancelar em qualquer momento pelo aplicativo do banco.

A ferramenta já está funcionando no piloto em algumas instituições financeiras, mas o BC prevê que o serviço esteja disponível para toda a população no dia 16 de junho.

Impacto para as empresas e PMEs

O BC considera que o Pix automático terá uma penetração enorme em todos segmentos para empresas de vários tamanhos, como os streamings.

Com o serviço, não será necessário que o empresário faça acordos bilaterais com bancos, que são custosos e têm fricções.

“O Pix automático amplia o alcance de clientes, fortalece a segurança e possibilita uma experiência de compra mais fluida”, disse Roberta Ribeiro, head de experiencia do usuário digital da Globoplay, uma das empresas que colaboraram com o Banco Central para a aplicação da ferramenta. Ela reforça que o Pix automático vai impactar o aumento de vendas para a parcela dos usuários que não eram alcançados porque não tinham cartão de crédito.

Vittor Bentencour, gerente de produtos de pagamentos da Amazon, comenta que muitos usuários que já têm cartão de crédito falaram que querem usar o Pix automático para gerenciar melhor todas as assinaturas. “Uma solução com cliente no centro, clientes antes que não eram atendidos”.

O impacto será ainda maior para pequenas e médias empresas (PMEs), 94% desse setor usam o Pix como meio de pagamento e 77% delas, o Pix é meio de pagamento principal do seu negócio. Giovanni Bevilaqua, coordenador de Acesso a Crédito e Investimentos do Sebrae Nacional, disse que o setor é responsável por 80% todas operações no mercado de crédito no Brasil.

Para ele, o Pix automático vai permitir a ampliação de clientes, acesso a mercados e melhores condições acesso ao mercado de crédito.

Como vai funcionar o Pix automático

O processo de uso do Pix automático será simples e realizado diretamente no aplicativo bancário.

Veja o passo a passo:

A empresa envia uma solicitação de autorização de pagamento ao cliente.

O cliente recebe a notificação no app da instituição financeira e aceita ou recusa.

Após autorizado, os pagamentos serão debitados automaticamente nas datas programadas.

O cliente poderá cancelar a autorização a qualquer momento.

Quem poderá usar o Pix atomático?

Pessoas físicas: como pagadoras, com gratuidade na utilização.

Empresas de todos os portes: como recebedoras, mediante possíveis tarifas, dependendo do banco.

A funcionalidade é ideal para negócios que trabalham com cobrança recorrente, como: