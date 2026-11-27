A forte queda da Bolsa brasileira após a eleição presidencial abriu espaço para uma reavaliação dos preços das ações e trouxe de volta ao radar dos investidores empresas negociadas a múltiplos considerados atrativos. Em relatório intitulado "Black Friday da Bolsa: onde estão as ações boas e baratas?", a XP Investimentos identifica oportunidades em setores como mineração, bancos, tecnologia e saúde, mas ressalta que a seleção dos papéis exige atenção aos fundamentos das companhias e ao cenário macroeconômico.

O Ibovespa acumulou perda de aproximadamente 20% desde o último pregão antes do segundo turno, em 23 de outubro, quando fechou aos 205.082,56 pontos. Na terça-feira, 24 de novembro, o índice terminou a sessão aos 164.089,81 pontos, praticamente devolvendo os ganhos acumulados durante a arrancada eleitoral. No período, as empresas listadas na B3 perderam mais de R$ 1 trilhão em valor de mercado.

Após as sucessivas quedas, contudo, na sessão de quarta-feira, 25, o Ibovespa interrompeu a sequência de três perdas consecutivas ao subir 1,58%, aos 166.684 pontos.

A correção dos dias anteriores, porém, também ampliou o desconto da Bolsa em relação ao histórico. Segundo a XP, o Ibovespa negocia a 7,9 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, abaixo da média dos últimos dez anos, de 10 vezes. O indicador considera quantas vezes o lucro anual de uma empresa está embutido no preço de suas ações.

Em geral, quanto menor o múltiplo, mais barata é a companhia em relação ao resultado esperado, embora a avaliação precise considerar também as perspectivas de crescimento e os riscos do negócio.

Entre os segmentos acompanhados pela corretora, as ações cíclicas apresentam o maior desconto. O setor negocia a 10,1 vezes o lucro projetado, ante uma média histórica de 17,9 vezes, o menor patamar dos últimos dez anos. O segmento financeiro está a 7,6 vezes, abaixo da média de 8,6 vezes, enquanto as ações defensivas recuaram para 12 vezes, ante 13,8 vezes historicamente.

A reprecificação foi especialmente intensa em empresas mais dependentes da atividade econômica brasileira. Em outubro, Educação caiu 27,5%, Construção Civil recuou 25% e Transportes perdeu 24,1%. Os bancos, apesar do perfil mais defensivo, também foram pressionados, com queda de 18,2% no mês.

O movimento ajuda a explicar por que a XP voltou a olhar para diferentes teses de investimento, mas o desconto não é, por si só, suficiente para justificar uma compra. A corretora considera que a economia brasileira pode entrar em um ambiente de inflação e juros mais elevados, enquanto a desaceleração da atividade representa um risco para as projeções de lucro das empresas em 2027.

Onde estão as oportunidades na Bolsa

Na mineração e siderurgia, a XP destaca a exposição internacional de companhias como Aura (AURA33), Vale (VALE3) e Gerdau (GGBR4). A corretora avalia que um ambiente doméstico mais fraco pode favorecer empresas com receitas vinculadas ao dólar.

No caso da Vale, a exposição cambial também pode beneficiar os custos operacionais, enquanto a presença relevante da Gerdau no mercado norte-americano reduz sua exposição a uma eventual fraqueza do setor de aço no Brasil.

A Gerdau, segundo os analistas, combina valuation atrativo com expectativas de crescimento dos lucros. Para a Vale, apesar do momento desfavorável dos preços do minério de ferro, as implicações cambiais apontam para uma assimetria positiva para as ações. A Aura, por sua vez, continua posicionada para se beneficiar de uma eventual valorização do ouro, embora seu desconto em relação aos preços à vista do metal tenha diminuído.

No setor bancário, a principal recomendação da XP é Itaú (ITUB4). As ações da instituição recuaram 12,6% em outubro, enquanto Banco do Brasil e Bradesco registraram perdas de 28,6% e 23,8%, respectivamente.

Para o Itaú, os analistas consideram que o preço atual oferece uma relação atrativa entre risco e retorno. A ação negocia a aproximadamente nove vezes o lucro projetado para 2027, múltiplo que, na avaliação da corretora, é interessante diante da qualidade dos resultados da companhia.

Em tecnologia, mídia e telecomunicações, a preferência recai sobre empresas com receitas recorrentes, balanços saudáveis e geração consistente de caixa. A XP cita Vivo ( VIVT3), Bemobi (BMOB3) e TOTVS (TOTS3). O setor foi pressionado pelo aumento dos juros de longo prazo e dos prêmios de risco, fatores que reduzem a atratividade de empresas mais sensíveis às taxas de juros e à atividade econômica.

Na saúde, os analistas recomendam priorizar companhias com baixa alavancagem, receitas resilientes e negócios de qualidade. A Rede D'Or (RDOR3), Hypera (HYPE3) e Bradesco Saúde (SAUD3) aparecem entre as preferências da instituição. A corretora ressalta que, diante das incertezas domésticas, a capacidade de entregar resultados no curto prazo ganha importância.

A XP também identifica oportunidades no setor imobiliário. A correção das ações reabriu o prêmio oferecido pelas operadoras de shopping centers, com Iguatemi (IGTI11) e Multiplan (MULT3) apresentando, na avaliação dos analistas, as assimetrias de valor relativo mais claras. A Allos (ALSO3) também aparece como alternativa, especialmente pelo perfil de dividendos e distribuição de caixa.

Em bens de capital, a recomendação favorece empresas com exposição internacional, como WEG (WEGE3) e Embraer (EMBJ3). Embora os papéis ligados ao ciclo doméstico tenham ficado mais baratos, a possibilidade de juros elevados por mais tempo aumenta a incerteza sobre os lucros de companhias mais alavancadas. Um real mais fraco, por outro lado, pode dar suporte adicional aos resultados de exportadoras.

XP recomenda cautela e destaca dividendos

Apesar das oportunidades identificadas, a XP não recomenda uma exposição indiscriminada à Bolsa. O time de estratégia de ações da instituição rebaixou recentemente sua avaliação para o mercado brasileiro de neutra. Mesmo após a correção, o valuation do Ibovespa ainda não atingiu os níveis mínimos observados em 2025, enquanto o prêmio de risco permanece abaixo da média histórica.

O prêmio de risco do Ibovespa em relação aos juros reais de longo prazo está em 5,1%, ante média de 5,3% dos últimos dez anos. O indicador mede a remuneração adicional que o investidor recebe ao assumir o risco de investir em ações em vez de títulos públicos indexados à inflação. Quanto menor esse prêmio, menos atrativa tende a ser a Bolsa em relação à renda fixa.

"Considerar somente o desconto de um ativo pode não ser uma boa oportunidade de investimento", alertam os analistas.

A instituição chama atenção para a possibilidade de um regime macroeconômico marcado por "inflação em alta, juros em alta", além dos riscos de revisões para baixo nas estimativas de lucro das empresas em 2027. Nesse ambiente, a preferência é por companhias de qualidade, com baixa alavancagem e perfil mais defensivo.

Entre as alternativas, a XP destaca empresas pagadoras de dividendos. A avaliação é que companhias com receitas recorrentes, geração de caixa consistente e maturidade operacional tendem a atravessar períodos adversos com maior resiliência.

O histórico dos indicadores apresentados no relatório reforça essa tese. Desde o início do Índice Dividendos (IDIV), em dezembro de 2005, o indicador acumula valorização de 1.109%, ante 415% do Ibovespa. Em termos anualizados, os retornos correspondem a 12,7% e 8,2%, respectivamente. Além disso, nos sete anos em que o Ibovespa terminou no campo negativo, o IDIV teve desempenho superior em cinco.