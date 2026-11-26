A geladeira é o produto mais buscado da Black Friday 2026 no Google, com cerca de 964 mil pesquisas mensais no Brasil. Quando a pergunta vai para o ChatGPT, três marcas dividem o topo: Brastemp, Electrolux e LG.

O dado é de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de geladeira o ChatGPT mais recomenda?

A Brastemp aparece em 88,5% das respostas sobre geladeiras na Black Friday. A Electrolux vem logo atrás, com 88%, e a LG, com 87,2%. A diferença está dentro da margem estatística, o que configura empate técnico entre as três.

Há um detalhe: a Electrolux costuma ser citada antes. Sua posição média nas listas é 2,54, contra 3,55 da Brastemp. Consul (83,2%), Samsung (83%) e Panasonic (74,8%) completam o pelotão das marcas que aparecem em mais da metade das respostas.

Os argumentos variam por fabricante. Samsung e LG são associadas às tecnologias inverter (Digital Inverter e Smart Inverter). A Consul aparece como opção de custo-benefício. A Brastemp é lembrada pelo parcelamento em até 12 vezes sem juros.

Quanto custa uma geladeira na Black Friday 2026?

Na loja oficial da Electrolux, a geladeira frost free TF38, de 320 litros, foi anunciada por R$ 2.399, ante preço de referência de R$ 2.999. A IM7 Inverter, de 484 litros, saiu de R$ 5.899 para a faixa de R$ 4.299 a R$ 4.499. Na Casas Bahia, um modelo Electrolux de 240 litros apareceu por R$ 1.579 à vista.

Vale lembrar que a Whirlpool, dona de Brastemp e Consul, anunciou que vai reduzir promoções de Black Friday na América Latina, o que pode limitar os descontos dessas marcas.

Como saber se o desconto na geladeira é real?

Guias de varejo estimam que o desconto real em linha branca costuma ficar entre 15% e 30%. Ofertas muito acima disso merecem checagem no histórico de preços. Antes de fechar, confira:

Capacidade: de 300 a 400 litros atendem famílias de três a quatro pessoas;

de 300 a 400 litros atendem famílias de três a quatro pessoas; Selo Procel e etiqueta do Inmetro: o instituto aparece em 24% das respostas do ChatGPT como referência de consumo;

o instituto aparece em 24% das respostas do ChatGPT como referência de consumo; Voltagem e medidas do espaço onde o aparelho vai ficar.

Se o preço subiu antes da data, é possível denunciar a prática ao Procon.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de geladeira para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Brastemp, Electrolux e LG estão tecnicamente empatadas nas recomendações do ChatGPT.

Onde o ChatGPT busca informações sobre geladeiras? A fonte mais citada é o InfoMoney, presente em 87,8% das citações, seguido pelo site da Brastemp.