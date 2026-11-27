A disputa pela atenção do consumidor na Black Friday não acontece apenas entre grandes varejistas, como Mercado Livre, Amazon e Shopee. Bancos e instituições financeiras também querem participar de uma fatia maior das compras, usando seus aplicativos como plataformas de consumo. A estratégia é ampliar a oferta de produtos e serviços, com descontos, cashback e condições especiais de pagamento, para estimular os clientes a concentrar mais atividades dentro de um mesmo ecossistema.

Por trás da expansão dos marketplaces de instituições como PicPay, Banco do Brasil (BB) e Inter, porém, existe um objetivo que vai além das vendas: aumentar a frequência de uso dos aplicativos, fortalecer o relacionamento com os correntistas e abrir novas oportunidades de negócios. Ao conectar compras a cartões, crédito, pagamentos e outros serviços financeiros, os bancos buscam transformar momentos de consumo em oportunidades de gerar receitas adicionais.

"A competição no setor financeiro deixou de ocorrer apenas em produtos como conta, cartão ou crédito. Ela acontece também pela relevância no cotidiano do cliente. As instituições precisam oferecer experiências úteis, simples e conectadas às necessidades reais das pessoas", afirma Dione Souza, head de soluções em conta e cash do BB.

A movimentação ocorre em um momento em que as instituições financeiras disputam não apenas a abertura de novas contas, mas também a chamada principalidade: quando o consumidor passa a utilizar determinado banco como sua principal instituição financeira, concentrando nele pagamentos, investimentos e outras operações do dia a dia.

Bancos não querem competir com Mercado Livre e Amazon

Apesar de ampliarem suas operações de comércio, as instituições financeiras não enxergam os grandes marketplaces como concorrentes diretos. A proposta é aproveitar a estrutura e o sortimento dos varejistas parceiros para oferecer oportunidades aos próprios clientes, combinando as compras com benefícios associados ao relacionamento bancário.

No Banco do Brasil, o Shopping BB funciona por meio de quatro frentes: marketplace de afiliação, gift cards, recargas de celular pré-pago e um hub de viagens. No modelo de afiliação, o consumidor encontra a oferta dentro do aplicativo do banco, mas conclui a compra no ambiente do varejista. Em troca, a instituição recebe uma comissão, parte da qual pode ser devolvida ao cliente na forma de cashback.

"Não vemos o Shopping BB como um concorrente direto dos grandes marketplaces. Somos parceiros numa relação genuinamente ganha-ganha. Essas empresas possuem o varejo como atividade principal e desempenham um papel essencial no ecossistema", diz Souza.

O PicPay segue uma lógica semelhante. O PicPay Shop reúne produtos e serviços como recargas, gift cards, viagens, restaurantes e loterias. A plataforma também permite que marcas e varejistas tenham acesso à base de mais de 72 milhões de clientes da instituição.

"O PicPay não busca competir diretamente com grandes marketplaces — inclusive, mantém parceria com diferentes players do varejo e do mercado digital. A estratégia é aumentar o engajamento e a retenção dos usuários dentro do app, integrando serviços financeiros, compras, viagens e outras experiências em um único ecossistema", afirma Alexandre Moshe, VP de Audiência e Ecossistemas do PicPay.

Já o Inter aposta em uma operação mais ampla dentro do Super App. O Inter Shop reúne mais de 3,5 milhões de produtos, mais de 100 mil marcas e 150 parceiros no modelo end-to-end, além de 300 lojas afiliadas.

"A proposta do Inter não é competir apenas por preço ou sortimento, mas oferecer uma experiência integrada e conveniente, que conecta o consumo às soluções financeiras e aos benefícios disponíveis no Super App", diz Rodrigo Gouveia, diretor-executivo de Comércio e Ecossistemas do Inter.

Crédito e cashback viram armas para atrair consumidores

Na Black Friday, a estratégia dos bancos é transformar os serviços financeiros em um diferencial para estimular as compras. Em vez de disputar exclusivamente por preço ou variedade de produtos, as instituições tentam aumentar o poder de compra dos consumidores por meio de crédito, parcelamento e programas de benefícios.

O Inter, por exemplo, disponibilizou mais de R$ 4 bilhões em crédito extra ao longo de novembro para a Black Friday, volume quatro vezes superior ao oferecido em 2025. A campanha também reúne descontos de até 80% e cashback de até 50% no Inter Shop.

Uma das novidades deste ano são os Combos de Vantagens, pacotes de benefícios desenvolvidos de acordo com diferentes perfis e hábitos de consumo. A iniciativa permite potencializar em até 50% o cashback já oferecido em produtos e serviços participantes. A proposta é manter os benefícios ativos também depois da Black Friday, com ofertas renovadas mensalmente.

No PicPay, a aposta está na combinação de descontos e condições de pagamento. Durante a campanha, os clientes têm acesso a parcelamento em até 24 vezes sem juros com o PicPay Card. Nos dias 26 e 27 de novembro, o prazo sobe para até 36 parcelas sem juros nas compras realizadas pelo aplicativo.

A instituição também ampliou a funcionalidade Pula Compra para pagamentos via Pix. Durante a campanha Pula Black, entre 18 e 30 de novembro, clientes elegíveis podem fazer compras em estabelecimentos que aceitam Pix e começar a pagar apenas em janeiro de 2027.

O Banco do Brasil, por sua vez, aposta na combinação de ofertas dos parceiros, cashback e benefícios associados aos cartões da instituição. A estratégia considera todo o período da Black November, e não apenas a última sexta-feira do mês.

Segundo pesquisas internas do banco, mais de 60% dos participantes afirmaram pesquisar ofertas com semanas de antecedência. Entre as categorias com maior potencial de vendas estão eletrodomésticos, viagens e hospedagem, celulares, informática, beleza e perfumaria, games e entretenimento digital.

No Inter, o maior volume de produtos está concentrado em tecnologia, celulares, eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis, utilidades domésticas, automotivo e ar-condicionado.

Black Friday funciona como vitrine para expansão dos marketplaces

Os resultados das campanhas promocionais também servem para mostrar o potencial de crescimento dessas operações. No PicPay, o esquenta para a Black Friday já trouxe números expressivos. O Super 11/11, realizado em novembro, registrou crescimento de 211% no volume bruto de vendas (GMV, na sigla em inglês) e aumento de mais de 280% no número de usuários únicos que realizaram transações. Segundo a instituição, foi a campanha de melhor desempenho da história do marketplace em 2026.

Na data, smartphones e eletrodomésticos foram as categorias mais populares entre os clientes do banco.

O Banco do Brasil também espera superar o desempenho do período anterior em GMV, embora não tenha divulgado uma projeção percentual. A instituição trabalha com ativações durante todo o mês, priorizando parceiros com melhor desempenho e integrando as ofertas aos canais de relacionamento com os clientes.

O Inter, por sua vez, não divulgou uma expectativa de crescimento do volume transacionado na Black Friday. A instituição destaca o aumento de quatro vezes no crédito extra disponibilizado em comparação com 2025 e a ampliação das ofertas para diferentes frentes de consumo, incluindo compras internacionais, viagens e estabelecimentos físicos.

Comissões e publicidade estão entre as fontes de receita

Além de ampliar o relacionamento com os clientes, os marketplaces também representam uma fonte própria de receita para as instituições financeiras. O dinheiro pode vir de comissões sobre as vendas realizadas por meio das plataformas, publicidade e parcerias comerciais.

No PicPay, a monetização acontece principalmente por meio de comissionamento sobre as vendas e receitas de publicidade associadas às ofertas e aos parceiros do ecossistema. A instituição também utiliza o PicPay Ads, plataforma de publicidade que conecta marcas aos consumidores com base em dados e informações sobre o comportamento de consumo dentro do aplicativo.

O Banco do Brasil também recebe comissões pelas vendas realizadas por meio do Shopping BB. No modelo de afiliação, parte desse valor pode retornar ao consumidor como cashback, conforme as condições de cada oferta.

Já o Inter reúne diferentes frentes de monetização, que incluem comissões sobre vendas no modelo end-to-end, lojas afiliadas, gift cards e serviços de viagem.

Mas o retorno financeiro dessas operações não se limita à receita gerada diretamente pelas transações. "Além da receita própria, as jornadas de consumo podem potencializar outros negócios do Banco, como cartões, meios de pagamento, crédito, financiamento e seguros", afirma o BB.

A instituição acrescenta que o resultado do Shopping BB deve ser avaliado não apenas pelo volume transacionado ou pela receita direta, mas também pela capacidade de ampliar a principalidade e o engajamento dos clientes.

A aposta, portanto, é de longo prazo: fazer com que o consumidor não abra o aplicativo bancário apenas quando precisa movimentar dinheiro, mas também quando pretende comprar, viajar ou contratar algum serviço. Como resume Souza, head de soluções em conta e cash do BB, "o consumo faz parte da vida financeira".