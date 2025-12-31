Sorteio da Mega da Virada 2026 é adiado: saiba o motivo e nova data

A Caixa Econômica Federal informou, com cerca de uma hora de atraso, que o sorteio da Mega da Virada esperada para esta quarta-feira, 31, será realizado nesta quinta-feira, 1º, às 10h.

Segundo a Caixa, o prêmio histórico, de R$ 1,09 bilhão, provocou um movimento inédito nos canais de apostas.

O prêmio será pago para quem acertas as seis dezenas. O sorteio não acumula, ou seja, se ninguém acertar os valores, a quantia será dividida entre os que acertarem a quina ou a quadra.

O que causou o adiamento da Mega da Virada?

Nos meios digitais, como site e aplicativo, o volume chegou a 120 mil transações por segundo, enquanto as casas lotéricas registraram 4.745 apostas por segundo.

Diante da alta demanda, foram necessários ajustes operacionais para viabilizar a realização do sorteio, que estava previsto para às 22h de 31 de dezembro.

A transmissão ocorrerá ao vivo pelas redes sociais da Caixa, no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.