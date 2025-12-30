Mega da Virada 2025: quais os números sorteados nos últimos 10 anos

Falta pouco para o sorteio da Mega da Virada 2025. Este ano, o concurso da Caixa Econômica Federal estima um prêmio de 1 bilhão de reais, o maior valor já oferecido na história das loterias brasileiras.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro, data em que também ocorre o sorteio, marcado para as 22h.

Além da escolha aleatória das dezenas, prática comum entre muitos apostadores, há quem recorra a estatísticas na tentativa de aumentar a sorte.

Um dos critérios mais usados é observar os números que mais apareceram ao longo das edições anteriores da Mega da Virada, mesmo sem qualquer garantia de que o histórico influencie o resultado.

Quais os números que mais saíram na Mega da Virada

Levantamento da Caixa mostra que o número 10 é o mais recorrente na história da Mega da Virada, tendo sido sorteado cinco vezes desde a criação do concurso.

Na sequência aparecem as dezenas 5 e 33, que já saíram em quatro edições.

Apesar disso, a Caixa reforça que todos os números têm a mesma probabilidade de serem sorteados, independentemente do histórico.

Números sorteados nos últimos 10 anos

Dezena 10: sorteada cinco vezes

Dezenas 05 e 33: sorteada quatro vezes

Dezenas 03, 20, 34, 36, 41, 56 e 58: sorteadas três vezes

Dezenas 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51 e 53: sorteadas duas vezes

Dezenas 06, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 55 e 59: sorteadas uma vez

Quanto custa jogar e quais são as chances

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e é a opção mais acessível.

À medida que o apostador escolhe mais números, o valor da aposta aumenta consideravelmente. Um jogo com 20 dezenas, por exemplo, custa R$ 232.560.

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Com a aposta mínima, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Já com 20 números, a chance sobe para uma em 1.292.

