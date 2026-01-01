Redação Exame
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10h50.
Última atualização em 1 de janeiro de 2026 às 11h02.
Após cerca de 12 horas de atraso, causado por um movimento inédito nos canais de apostas, a Caixa sorteia nesta quinta-feira, 1º, os números da Mega da Virada 2025.
O prêmio do concurso é de R$ 1,09 bilhão e representa o maior valor da história da loteria brasileira.
Nos meios digitais, como site e aplicativo, o volume chegou a 120 mil transações por segundo, enquanto as casas lotéricas registraram 4.745 apostas por segundo.
Diante da alta demanda, foram necessários ajustes operacionais para viabilizar a realização do sorteio, que estava previsto para às 22h de 31 de dezembro.
A transmissão ocorrerá ao vivo pelas redes sociais da Caixa, no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, a partir das 10h. Primeiro, serão sorteados as loterias semanais. Na sequência, a Mega da Virada.