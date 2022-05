Renda extra digital pouco conhecida pode transformar um iPhone em um carro

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

Se você consome conteúdo de investimentos na internet, provavelmente já se deparou com os famosos "vendedores de cursos". Toda hora aparece um novo guru com uma fórmula mágica de enriquecimento rápido. Mas a verdade é que esse tipo de coisa não existe – e só quem ganha dinheiro com isso são os próprios gurus.

Na verdade, se existe algo em comum entre as pessoas mais ricas do mundo, é que a grande maioria delas chegou lá através do trabalho. Claro que é possível discutir se todos podem partir do mesmo ponto, mas é um fato que praticamente todos os membros da lista de mais ricos do mundo trabalharam até chegar lá.

A diferença é que os grandes bilionários da atualidade investem grandes quantidades de tempo e dinheiro em atividades que têm muito mais potencial do que um emprego convencional.

Porém, é inegável que todos trabalharam – e muito – para chegar ao patamar de grandes ricos do nosso tempo.

Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos: todos trabalharam muito para construírem suas empresas

Vamos ver alguns casos de grandes personalidades.

Elon Musk, atual homem mais rico do mundo, é conhecido por fundar e liderar várias empresas, sendo elas SpaceX, Tesla, Hyperloop, Neuralink, Starlink, The Boring Company, SolarCity e, anteriormente, o Paypal.

O empresário já afirmou em diversas entrevistas que chega a trabalhar cerca de 100 horas por semana. Na época em que estava trabalhando para construir o PayPal, Musk vivia no escritório da empresa. O site funcionava apenas em um computador, de forma que Musk precisava programar durante a noite.

Outro bilionário famoso que está sempre no topo da lista é Bill Gates. Ele ficou rico por ser fundador da Microsoft, uma das principais empresas de computação do começo da era da internet.

Gates também era conhecido por trabalhar incessantemente na época da criação da empresa, o que até chegou a causar brigas com sócios.

Jeff Bezos é outro bilionário bastante conhecido do grande público. Bezos é fundador e foi por muitos anos CEO da Amazon, empresa do setor varejista que pretende ser "a loja de tudo".

No começo, a empresa era focada em venda de livros, e toda a operação de pegar, encaixotar e despachar os livros era feita manualmente por Bezos e seus poucos funcionários, na garagem de sua casa.

Eu poderia seguir o dia todo citando exemplos, inclusive brasileiros, de personalidades que enriqueceram com o trabalho.

Só trabalhar não adianta: você precisa investir seu tempo em algo com potencial ilimitado de ganhos

É claro que, nesse momento, muitas dúvidas podem surgir na cabeça de algumas pessoas. Muitos dizem que "se o segredo fosse acordar cedo e trabalhar, todo padeiro seria milionário".

E isso é verdade. Todos os padeiros não são milionários porque o segredo não é só acordar cedo e trabalhar muito – mas sim trabalhar muito nas coisas certas.

Todos os bilionários do nosso exemplo trabalharam muito em projetos que tinham possibilidade de ganhos muito maiores do que um emprego. Todos eles empreenderam, ou seja, construíram empresas.

Mas isso não quer dizer que a única forma de enriquecer seja fundando uma empresa. O que importa aqui é o princípio por trás desse processo.

Você pode estar pensando que, se trabalhasse incessantemente no seu emprego atual, provavelmente não ganharia bilhões de dólares. Provavelmente, nem ganharia milhares de reais a mais.

Isso porque em um regime CLT todos os seus ganhos estão limitados, por contrato, ao seu salário. Claro que, em alguns casos, você pode receber bônus com base no desempenho, mas geralmente não é algo capaz de mudar a vida financeira de alguém.

Mas existem algumas atividades que têm potencial de empilhar ganhos atrás de ganhos e, em questão de alguns meses, transformar o valor de um iPhone em um carro novo.

Um exemplo é o trading, atividade de operações de curto prazo na Bolsa de Valores. Nesse ramo, não existe limite para o quanto você pode ganhar com seu trabalho.

Veja os cálculos: você poderia ter transformado um iPhone em um carro

Quer um exemplo? Uma das principais plataformas de investimento do país, a Vitreo, disponibiliza gratuitamente o acesso a uma sala de trading ao vivo.

Caso você não saiba, uma sala de trading é um ambiente em que o trader profissional faz as operações ao vivo e dá as instruções para quem está assistindo, literalmente, imitar o que ele está fazendo.

Ou seja, você poderia simplesmente entrar nessa sala, copiar o que o trader está fazendo e replicar o resultado financeiro que ele está tendo.

No caso da sala da Vitreo, o especialista é Rogério Araújo, com mais de 27 anos de experiência na Bolsa de Valores.

Desde o lançamento da sala, em setembro do ano passado, Rogério acumula ganhos que chegam aos 813% de retorno.

Sabe o que isso significa? Que se você tivesse começado a investir com R$ 5 mil, seguindo todas as sugestões, teria hoje R$ 45.655 na conta.

Se tivesse começado com menos, digamos, R$ 1.000, teria hoje R$ 9.130.

Esse é um exemplo de trabalho que pode trazer retornos muito maiores que um emprego convencional. Um trader trabalha poucas horas por dia e apenas em dias úteis, quando a Bolsa funciona.

Mas a própria natureza do trabalho em questão possibilita ganhos maiores do que os de um emprego convencional. Por isso, quanto mais tempo ou mais dinheiro você dedica à atividade, mais dinheiro você pode ganhar, e assim sucessivamente.

É uma bola de neve imparável, cujo destino é a liberdade financeira de quem se dedica a esse tipo de trabalho.

Na mesma época do lançamento da sala, foi lançado o iPhone 13. A versão mais cara do aparelho chegou ao Brasil, na época, por cerca de R$ 10.499.

Se, em vez de comprar o novo iPhone, você tivesse investido a mesma quantia nas operações da sala da Vitreo, teria hoje R$ 95.855,87 na conta – o suficiente para comprar qualquer carro 0km da lista de mais vendidos do país.

Mas, claro, o mais inteligente seria continuar investindo essa quantia, para alimentar ainda mais a bola de neve e buscar ganhos ainda maiores.

R$ 5 mil podem te deixar milionário com essa estratégia

Claro que ganhos passados não garantem ganho futuro, mas, apenas para brincar com os números, vamos assumir que a sala de trading da Vitreo vai continuar tendo a mesma rentabilidade média nos próximos meses.

Dessa forma, ao começar com 5 mil, você poderia atingir o patrimônio de:

R$ ​​45.655, 7 meses depois

R$ 221.559, 12 meses depois

R$ 1.075.330, 17 meses depois

Ou seja, apenas 17 meses depois de começar nesse novo trabalho, com apenas 5 mil iniciais, você teria mais de 1 milhão na conta.

Claro, não é dinheiro fácil. Estou falando de um cenário hipotético em que a taxa de rentabilidade vai se manter constante pelos próximos 17 meses – algo bastante difícil de se concretizar na prática.

Além disso, chegar a esses números também envolveria muito trabalho. Você precisaria dedicar, pelo menos, algumas horas da sua semana a aprender e exercer uma atividade nova.

Porém, quando vemos os números, dá pra entender que esse esforço vale bastante a pena. Afinal, pense na metade desse resultado: 537 mil reais na sua conta apenas 17 meses depois de começar em um novo trabalho.

Ou pense na metade da metade desse resultado: R$ 5 mil poderiam se transformar em cerca de R$ 268 mil.

Que tipo de emprego convencional pode oferecer retornos como esses?

E isso é possível inclusive para iniciantes nesse ramo. Isso porque o trader responsável pela sala literalmente faz todas as operações filmando a tela do computador. Você só precisa copiar e colar o que ele está fazendo.

Como se não bastasse, a plataforma também disponibiliza materiais didáticos gratuitos para quem não sabe absolutamente nada sobre o assunto. Coisa básica mesmo, como o que são ações, o que são contratos, como funcionam as operações na Bolsa etc.

Ou seja, tudo o que você precisa para começar do zero a fazer suas primeiras operações. Basta ler os materiais, acessar a sala e dedicar algum tempo a essa nova fonte de renda.

E se você pensa que ganhos como esse são impossíveis, pare e pense: como você acha que Elon Musk, Jeff Bezos e outros chegaram aos patamares atuais, de bilhões de dólares de patrimônio?

Foi exatamente da mesma forma: trabalhando em uma área que possibilita escalabilidade dos ganhos. A diferença é que eles multiplicaram o valor de suas empresas, enquanto no Day Trade é possível multiplicar os ganhos originários das operações diárias.

Fora isso, o princípio é exatamente o mesmo: bastante trabalho e dedicação, com pensamento de longo prazo. Não é hoje, nem amanhã, nem mês que vem que você vai enriquecer com esse negócio.

"Se você quer ficar rico rápido com isso, esqueça. Você só vai se frustrar. Estou disposto a ajudar de graça todos que quiserem se dedicar a um projeto de construção de patrimônio de longo prazo. Foi isso que o Day Trade trouxe pra minha vida nos últimos 27 anos. É só isso que posso oferecer." – Rogério Araújo

QUERO TER A CHANCE DE FICAR RICO COM TRADING

Qual é a pegadinha?

Como não existe nada grátis nesse mundo, você provavelmente está pensando qual a pegadinha envolvida nessa proposta. Se alguém conhece uma forma tão fácil que possibilita multiplicar o dinheiro investido, por que abriria para o público de forma gratuita?

Pra começar, não existe nada garantido aqui. Essa é uma atividade envolvida com investimentos e, dessa forma, não existe nenhum retorno garantido. Os riscos dessas operações são consideráveis, e você precisa estar ciente disso antes de começar.

Por isso, o ideal é colocar nesse negócio uma quantia que você não vai precisar no curto prazo. Se você tem 1.000 reais que está disposto a arriscar, ótimo. Já é suficiente para começar.

Em segundo lugar, a empresa por trás dessa proposta, a Vitreo, tem muito a ganhar com sua participação nesse projeto.

Isso porque a Vitreo é uma plataforma completa de investimentos que oferece diversos tipos de produtos, tanto focados em curto como no longo prazo.

Pra você ter uma ideia, a Vitreo é uma das maiores inovadoras do Brasil quando o assunto são fundos de investimentos, investindo em teses bastante arrojadas como no agronegócio brasileiro e até mesmo no metaverso.

Ao convocar novos participantes para a sala de trading, a Vitreo abre a possibilidade de novos clientes conhecerem o trabalho da empresa. Dessa forma, você pode acabar consumindo novos produtos e pagando taxas para a plataforma.

Ou seja, ao disponibilizar gratuitamente uma forma de multiplicar o capital dos investidores, a Vitreo cria clientes satisfeitos que acabam colocando esse dinheiro novamente dentro da empresa.

É uma máquina de geração de dinheiro para todos os envolvidos.

Portanto, se você quer começar a dedicar sua força de trabalho a algo que pode realmente mudar sua vida financeira, clique no botão abaixo e conheça sala de trading da Vítreo.

Não tem pegadinha: é absolutamente tudo gratuito, sem letras miúdas, e o que está ali pode mudar sua vida financeira.

QUERO ENTRAR PRA SALA DE TRADING DA VITREO

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.