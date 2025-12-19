Prêmio da Mega da Virada se aproxima do R$ 1 bi; veja como participar

Anúncio da Mega da Virada em loteria de Brasília (Joédson Alves/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15h04.
A Mega da Virada 2025 pode ser bilionária se os próximos sorteios da Mega-Sena continuarem sem vencedores. O montante atual é de R$ 850 milhões, mas pode chegar à casa do bilhão com acúmulos de concursos de dezembro.
Realizado nesta quinta-feira, 18, o concurso de número 2953 ocorreu sem nenhuma aposta acertar as seis dezenas. Os números sorteados foram 05, 10, 24, 25, 47 e 54. Com isso, o prêmio principal subiu para R$ 62 milhões, valor que será disputado no próximo sorteio, marcado para este sábado, 20. Caso volte a acumular, a Mega da Virada deve chegar ao prêmio bilionário.
O valor entregue aos vencedores poderá chegar a R$ 1 bilhão a depender da arrecadação do jogo.
Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada recebe uma parcela maior da arrecadação acumulada ao longo do ano, além de não permitir que o prêmio principal acumule após o sorteio final.
No concurso desta quinta-feira, 61 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 33.795,16 cada. Outras 4.925 apostas fizeram a quadra e garantiram R$ 689,96.
Historicamente, a Mega da Virada cresce de forma exponencial nas semanas finais de dezembro, impulsionada pelo aumento do número de apostas e pelo acúmulo recorrente dos concursos regulares. Em 2024, o prêmio já havia superado a marca de R$ 635 milhões, recorde absoluto até então.
Como a Mega da Virada é um prêmio não cumulativo, caso ninguém acerte os seis números sorteados, o montante será entregue para quem conseguir a quina (cinco acertos).
A cada número reduzido dos acertos, a premiação também é reduzida. Ou seja, se o prêmio for entregue para uma pessoa ou grupo que acertou a quina ou a quadra, o valor será menor que o pago para quem acertasse os seis números.
As apostas da Mega da Virada podem ser realizadas presencialmente nas lotéricas ou virtualmente, no portal ou aplicativo da Loterias Caixa e no aplicativo da Caixa.
Os jogadores podem realizar apostas individuais ou em grupos, com no mínimo 2 cotas e no máximo 100.
Quem optar pelos "bolões" precisa adquirir cotas organizadas pela Caixa e pagar uma taxa adicional.
Se a aposta em grupo for organizada de forma independente, os participantes estão isentos da taxa de serviço.
Nestes casos, é preciso sinalizar no volante do jogo ou solicitar ao atendente.
O sorteio da Mega da Virada será realizado às 22h do dia 31 de dezembro. A transmissão é feita no canal oficial da Caixa no YouTube.
Os apostadores podem realizar seus jogos até o dia do sorteio.
*Com informações do Globo