Prêmio da Mega da Virada se aproxima do R$ 1 bi; veja como participar

O montante atual é de R$ 850 milhões, mas pode chegar à casa do bilhão com acúmulos de concursos de dezembro

Anúncio da Mega da Virada em loteria de Brasília (Joédson Alves/Agência Brasil)

Anúncio da Mega da Virada em loteria de Brasília (Joédson Alves/Agência Brasil)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15h04.

A Mega da Virada 2025 pode ser bilionária se os próximos sorteios da Mega-Sena continuarem sem vencedores. O montante atual é de R$ 850 milhões, mas pode chegar à casa do bilhão com acúmulos de concursos de dezembro.

Realizado nesta quinta-feira, 18, o concurso de número 2953 ocorreu sem nenhuma aposta acertar as seis dezenas. Os números sorteados foram 05, 10, 24, 25, 47 e 54. Com isso, o prêmio principal subiu para R$ 62 milhões, valor que será disputado no próximo sorteio, marcado para este sábado, 20. Caso volte a acumular, a Mega da Virada deve chegar ao prêmio bilionário.

Qual é o prêmio da Mega da Virada em 2025?

O valor entregue aos vencedores poderá chegar a R$ 1 bilhão a depender da arrecadação do jogo.

Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada recebe uma parcela maior da arrecadação acumulada ao longo do ano, além de não permitir que o prêmio principal acumule após o sorteio final.

No concurso desta quinta-feira, 61 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 33.795,16 cada. Outras 4.925 apostas fizeram a quadra e garantiram R$ 689,96.

Historicamente, a Mega da Virada cresce de forma exponencial nas semanas finais de dezembro, impulsionada pelo aumento do número de apostas e pelo acúmulo recorrente dos concursos regulares. Em 2024, o prêmio já havia superado a marca de R$ 635 milhões, recorde absoluto até então.

Como a Mega da Virada é um prêmio não cumulativo, caso ninguém acerte os seis números sorteados, o montante será entregue para quem conseguir a quina (cinco acertos).

A cada número reduzido dos acertos, a premiação também é reduzida. Ou seja, se o prêmio for entregue para uma pessoa ou grupo que acertou a quina ou a quadra, o valor será menor que o pago para quem acertasse os seis números.

Como apostar na Mega da Virada?

As apostas da Mega da Virada podem ser realizadas presencialmente nas lotéricas ou virtualmente, no portal ou aplicativo da Loterias Caixa e no aplicativo da Caixa.

Os jogadores podem realizar apostas individuais ou em grupos, com no mínimo 2 cotas e no máximo 100.

Quem optar pelos "bolões" precisa adquirir cotas organizadas pela Caixa e pagar uma taxa adicional.

Se a aposta em grupo for organizada de forma independente, os participantes estão isentos da taxa de serviço.

Nestes casos, é preciso sinalizar no volante do jogo ou solicitar ao atendente.

Quando é realizado o sorteio?

O sorteio da Mega da Virada será realizado às 22h do dia 31 de dezembro. A transmissão é feita no canal oficial da Caixa no YouTube.

Os apostadores podem realizar seus jogos até o dia do sorteio.

*Com informações do Globo

