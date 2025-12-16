Prêmio da Mega da Virada pode chegar a R$ 1 bi; saiba como apostar

O prêmio da Mega da Virada poderá chegar a R$ 1 bilhão em 2025 após mudanças na regra do jogo. O valor estimado é o maior já entregue pela edição especial da Caixa Econômica Federal.

Estimado em R$ 850 milhões, o prêmio aumentou depois da publicação da Portaria SPA/MF n° 1.656, que ampliou para 90% o percentual do prêmio destinado aos apostadores que acertam a sena.

Qual prêmio da Mega da Virada em 2025?

O valor entregue aos vencedores poderá chegar a R$ 1 bilhão a depender da arrecadação do jogo este ano.

Como a Mega da Virada é um prêmio não cumulativo, caso ninguém acerte os seis números sorteados, o montante será entregue para quem conseguir a quina (cinco acertos).

A cada número reduzido dos acertos, a premiação também é reduzida. Ou seja, se o prêmio for entregue para uma pessoa ou grupo que acertou a quina ou a quadra, o valor será menor que o pago para quem acertasse os seis números.

Como apostar na Mega da Virada?

As apostas da Mega da Virada podem ser realizadas presencialmente nas lotéricas ou virtualmente, no portal ou aplicativo da Loterias Caixa e no aplicativo da Caixa.

Os jogadores podem realizar apostas individuais ou em grupos, com no mínimo 2 cotas e no máximo 100.

Quem optar pelos "bolões" precisa adquirir cotas organizadas pela Caixa e pagar uma taxa adicional.

Se a aposta em grupo for organizada de forma independente, os participantes estão isentos da taxa de serviço.

Nestes casos, é preciso sinalizar no volante do jogo ou solicitar ao atendente.

Quando é realizado o sorteio?

O sorteio da Mega da Virada será realizado às 22h do dia 31 de dezembro. A transmissão é feita no canal oficial da Caixa no YouTube.

Os apostadores podem realizar seus jogos até o dia do sorteio.