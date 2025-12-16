Prêmio da Mega da Virada pode chegar a R$ 1 bi; saiba como apostar

Sorteio será realizado dia 31 de dezembro, às 22h (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 12h41.
O prêmio da Mega da Virada poderá chegar a R$ 1 bilhão em 2025 após mudanças na regra do jogo. O valor estimado é o maior já entregue pela edição especial da Caixa Econômica Federal.
Estimado em R$ 850 milhões, o prêmio aumentou depois da publicação da Portaria SPA/MF n° 1.656, que ampliou para 90% o percentual do prêmio destinado aos apostadores que acertam a sena.
O valor entregue aos vencedores poderá chegar a R$ 1 bilhão a depender da arrecadação do jogo este ano.
Como a Mega da Virada é um prêmio não cumulativo, caso ninguém acerte os seis números sorteados, o montante será entregue para quem conseguir a quina (cinco acertos).
A cada número reduzido dos acertos, a premiação também é reduzida. Ou seja, se o prêmio for entregue para uma pessoa ou grupo que acertou a quina ou a quadra, o valor será menor que o pago para quem acertasse os seis números.
As apostas da Mega da Virada podem ser realizadas presencialmente nas lotéricas ou virtualmente, no portal ou aplicativo da Loterias Caixa e no aplicativo da Caixa.
Os jogadores podem realizar apostas individuais ou em grupos, com no mínimo 2 cotas e no máximo 100.
Quem optar pelos "bolões" precisa adquirir cotas organizadas pela Caixa e pagar uma taxa adicional.
Se a aposta em grupo for organizada de forma independente, os participantes estão isentos da taxa de serviço.
Nestes casos, é preciso sinalizar no volante do jogo ou solicitar ao atendente.
O sorteio da Mega da Virada será realizado às 22h do dia 31 de dezembro. A transmissão é feita no canal oficial da Caixa no YouTube.
Os apostadores podem realizar seus jogos até o dia do sorteio.