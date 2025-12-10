Gaúchos montam superbolão com IA por prêmio de R$ 1 bi na Mega da Virada

Um grupo de amigos de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, quer montar a maior aposta coletiva do país na Mega da Virada de 2025. A meta é levantar R$ 300 mil em apostas pela plataforma Bolão Vai que Dá, que permite a entrada do público com cotas entre R$ 18 e R$ 3,6 mil, segundo informações do Zero Hora.

A estratégia promete chamar atenção. Os idealizadores usam uma inteligência artificial (IA) criada só para analisar resultados da loteria, escolhendo números com base em estatísticas e evitando repetições. A ideia é montar milhares de apostas, incluindo jogos de até 15 dezenas, para multiplicar as chances.

O plano de apostas inclui combinações de diferentes custos e probabilidades, como duas apostas de 15 dezenas, 13 apostas de 12 dezenas, 234 apostas de nove dezenas e mais de 8,3 mil apostas simples, conforme o volume de cotas vendidas.

“Queremos ser o maior bolão do Brasil”, disse ao Zero Hora a advogada Patrícia Alovisi, uma das idealizadoras. “O objetivo é aumentar nossas chances milhares de vezes, dividindo o custo das apostas. A lógica é simples: compartilhar para ganhar”, resume Patrícia.

No ano passado, o hiperbolão acertou a quadra da Mega da Virada, garantindo um prêmio de R$ 30.409,12 ao grupo. O valor foi resultado de um investimento total de R$ 204.160 em apostas, com os acertos concentrados nos cartões de 12 dezenas.

Mega da Virada 2025

A edição deste ano da Mega da Virada deve distribuir cerca de R$ 850 milhões, com possibilidade de atingir R$ 1 bilhão, o maior prêmio da história. As apostas simples podem ser registradas até 20h do dia 31 de dezembro, e o sorteio ocorre às 22h, no mesmo dia.