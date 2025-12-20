Invest

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 62 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet até as 20h; volante com seis dezenas marcadas custa R$ 6

O sorteio do concurso 2.954 da Mega-Sena pode ser acompanhado em diferentes canais (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

SBT News
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 15h28.

O concurso 2.954 da Mega-Sena sorteia, neste sábado (8), um prêmio acumulado em R$ 62 milhões. As seis dezenas serão anunciadas a partir das 21h (no horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado em São Paulo. O sorteio também será transmitido pelo Youtube.

As apostas podem ser feitas até as 20h, em casas lotéricas ou pela internet. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto o bilhete com sete números assinalados sai por R$ 42.

O sorteio pode ser acompanhado no canal da Caixa no YouTube ou na página das Loterias Caixa no Facebook.

Como apostar pela internet?

  1. As apostas podem ser feitas pelo site da Caixa. Para apostar na Mega-Sena pela internet:
  2. acesse o portal Loterias Online da Caixa ou baixe o aplicativo Loterias Caixa para Android ou iOS;
  3. faça um cadastro: você precisa informar nome completo, CPF e outros dados pessoais requisitados;
  4. após logar, escolha a modalidade Mega-Sena;
  5. selecione de 6 até 20 dezenas por aposta;
  6. coloque sua(s) aposta(s) no carrinho, verifique o valor total e finalize escolhendo a forma de pagamento, normalmente cartão de crédito. Importante: existe valor mínimo para apostas online e limite diário permitido.
  7. Atenção ao horário: a aposta deve ser feita até as 19h (no horário de Brasília) do dia do sorteio.
