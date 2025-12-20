Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 62 milhões neste sábado

O sorteio do concurso 2.954 da Mega-Sena pode ser acompanhado em diferentes canais (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 15h28.
O concurso 2.954 da Mega-Sena sorteia, neste sábado (8), um prêmio acumulado em R$ 62 milhões. As seis dezenas serão anunciadas a partir das 21h (no horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado em São Paulo. O sorteio também será transmitido pelo Youtube.
As apostas podem ser feitas até as 20h, em casas lotéricas ou pela internet. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto o bilhete com sete números assinalados sai por R$ 42.
O sorteio pode ser acompanhado no canal da Caixa no YouTube ou na página das Loterias Caixa no Facebook.
Como apostar pela internet?