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Uma aposta leva sozinha prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena

Quarenta e cinco apostas acertaram cinco números e cada uma delas recebe R$ 48.264

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 14h01.

Uma única aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 28. O ganhador vai levar o prêmio de R$ 37.983.331.

Segundo a Caixa, a aposta foi realizada na cidade de Marataízes (ES).

Os números sorteados foram: 06 -14 -18 - 29 - 30 - 44

Quarenta e cinco apostas acertaram cinco números e cada uma delas recebe R$ 48.264.

Já a quadra teve 3.814 apostas vencedoras, que recebem prêmio de R$ 938, cada.

Como apostar no sorteio da Mega-Sena

O próximo concurso ocorre no dia 31 de março e a estimativa do prêmio é de R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia 31, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaCaixa

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