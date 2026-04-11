Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 40 milhões neste sábado

As seis dezenas do concurso 2.995 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), em São Paulo. O evento acontece no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais da Caixa Econômica Federal.

O prêmio principal está estimado em R$ 40 milhões, valor impulsionado por um mecanismo adicional aplicado aos concursos com final cinco. Nesses casos, parte da arrecadação dos cinco sorteios anteriores é incorporada à premiação, elevando o montante total.

As apostas podem ser realizadas até as 20h, tanto em casas lotéricas quanto pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa, plataforma digital da estatal. O modelo busca ampliar o acesso dos jogadores, combinando canais físicos e digitais.

O sorteio será exibido ao vivo no canal da Caixa no YouTube e também na página das Loterias Caixa no Facebook, reforçando a estratégia da instituição de ampliar o alcance por meio das redes sociais.

O valor mínimo de uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, é de R$ 6. Apesar do custo relativamente baixo, a probabilidade de acerto do prêmio principal segue sendo um dos principais desafios da loteria, o que sustenta o alto nível de arrecadação e os prêmios acumulados ao longo dos concursos.

Como funciona o adicional dos concursos finais cinco

O modelo de premiação da Mega-Sena prevê incrementos específicos em concursos com finais zero e cinco. No caso do concurso 2.995, o adicional vem da arrecadação acumulada dos cinco sorteios anteriores, mecanismo que busca aumentar a atratividade e estimular o volume de apostas.

Esse formato também cria ciclos de maior interesse público, especialmente em semanas com prêmios mais robustos, cenário que costuma elevar tanto a arrecadação quanto a audiência das transmissões ao vivo.