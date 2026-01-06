Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: resultado do concurso 2.956; prêmio é de R$ 4,5 milhões

Sorteio desta terça-feira, 6 de janeiro, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 21h23.

Tudo sobreMega-Sena
Saiba mais

A Caixa realizou nesta terça-feira, 6 de janeiro, o sorteio do concurso 2.956 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 4.492.810, 70.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.956

24 - 21 - 18 - 47 - 10 - 43.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaDinheiroCaixa

Mais de Invest

Ibovespa fecha com ganhos de mais de 1%; veja maiores altas e baixas

Dólar cai pela quarta sessão seguida e fecha no menor valor em um mês

Ação da Petrobras cai com vazamento na Foz do Amazonas e petróleo

Firma de investimentos pede registro para ETF de Venezuela nos EUA

Mais na Exame

Mundo

Petro diz que Trump tem 'cérebro senil' após ser acusado de narcotráfico

Um conteúdo SBT News

Mudanças de temperatura representam risco à saúde respiratória; saiba como se prevenir

Pop

Atores clássicos de X-Men retornam em trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'

Brasil

Quais bairros terão desapropriação com a linha 20-Rosa do metrô?