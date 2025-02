Sistema do FGTS fica fora do ar na véspera de MP sobre saque-aniversário; retorno previsto é dia 4

A poucos dias da publicação da medida provisória (MP) que vai permitir aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) retirarem também o valor do saque-rescisão, alguns serviços da Caixa Econômica Federal, responsáveis pela administração do FGTS, estão fora do ar.

A Caixa informou em nota enviada à Exame que alguns sistemas do FGTS estão em manutenção, incluindo funções relativas à antecipação do saque-aniversário, recepção de novas solicitações de saque e o uso do fundo para aquisição de moradia própria. O banco apontou que essas funções estão previstas para voltar ao funcionamento normal apenas a partir do dia 4 de março de 2025. Entretanto, o aplicativo do FGTS segue disponível para outros serviços, como consulta de extratos, saldo e valores já liberados para saque.

"Alguns sistemas do FGTS que tratam de antecipação do saque-aniversário, recepção de novas solicitações de saque do FGTS, uso do FGTS na moradia própria, estão em manutenção, com previsão de disponibilidade a partir de 04/03/2025", disse o banco.

A medida provisória que o governo federal deve publicar na próxima sexta-feira, 28 de fevereiro, irá permitir que trabalhadores que foram demitidos sem justa causa desde janeiro de 2020 possam acessar tanto o saque-aniversário quanto o saque-rescisão. Para o saque-aniversário, o trabalhador pode retirar anualmente uma parte do saldo de sua conta do FGTS, já o saque-rescisão, como o nome sugere, corresponde ao valor integral do fundo em casos de demissão.

De acordo com a Caixa, o pagamento do benefício será realizado em duas etapas. O primeiro pagamento será feito a partir de 6 de março, com liberação de até R$ 3 mil para quem tiver direito ao saque. Para valores que ultrapassarem esse montante, o pagamento ocorrerá em uma segunda fase, com início previsto para 17 de junho. O vice-presidente de Agente Pagador da Caixa, Rodrigo Hori, afirmou, em coletiva de resultados do quarto trimestre, que os beneficiários que já possuam conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS receberão o montante automaticamente na conta. Já os que não tiverem o cadastro ativo precisarão realizar o saque diretamente nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas.