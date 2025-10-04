Invest

Mega-Sena: resultado do concurso 2.923; prêmio é de R$ 12 milhões

Sorteio deste sábado, 4, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista

Mega-sena: concurso 2.923 foi sorteado neste sábado, 4 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 20h11.

A Caixa realizou neste sábado, 4, o sorteio do concurso 2.923 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 12.708.997,90 milhões.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.923:

39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27

yt thumbnail

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

