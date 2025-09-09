Mega-Sena: resultado do concurso 2.912; prêmio é de R$ 46,7 milhões

A Caixa realizou nesta terça-feira, 9 de setembro, o sorteio do concurso 2.912 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 46.722.614,20.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.912:

59 - 41 - 09 - 37 - 51 - 25

Como investir o prêmio da Mega-Sena?

Investir os R$ 54 milhões em diversas opções de renda fixa pode gerar rendimentos mensais expressivos. Veja os exemplos:

Poupança

Com a Selic atual de 14,75% ao ano, a poupança oferece um rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Em um mês, um prêmio de R$ 10 milhões renderia cerca de R$ 50.000, o que totalizaria aproximadamente R$ 617.000 após um ano. A poupança é vantajosa pela alta liquidez e isenção de Imposto de Renda, mas possui uma rentabilidade menor em comparação com outras alternativas.

Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Os CDBs oferecem liquidez que varia conforme o contrato, podendo ser diária. Esses investimentos estão sujeitos à tributação regressiva de imposto de renda, mas apresentam rentabilidade superior à da poupança.

Considerando um CDB que pague 110% do CDI, a rentabilidade anual seria de cerca de 16,22%. Em um mês, o rendimento bruto seria de aproximadamente R$ 126 mil, acumulando R$ 1,62 milhões ao longo de um ano.

Tesouro Selic

Este título público acompanha a taxa básica de juros e possui liquidez diária, além de ser um dos investimentos mais seguros, por ser garantido pelo Governo Federal.

Com a Selic de 14,75% ao ano, o rendimento bruto mensal seria de aproximadamente R$ 115 mil, o que geraria R$ 1.475.000 ao longo de um ano. Após a dedução do Imposto de Renda, o rendimento líquido anual seria de cerca de R$ R$ 1.216.875.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.