Mega-Sena: confira os números sorteados do concurso 2910

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 20h18.

Com transmissão ao vivo no YouTube, a Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso 2910 da Mega-Sena nesta quinta-feira, 2. O prêmio principal da loteria é de R$ 32,3 milhões. 

Os números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. O valor mínimo da compra no portal ou app é de R$ 2,50 e o máximo de R$ 945 por dia. O cliente pode utilizar o cartão de crédito ou pix para fazer o pagamento

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

