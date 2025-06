Prêmio da Mega-Sena acumula para R$ 52 milhões

Neste sábado, 28, o prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 52 milhões após nenhum apostador acertar as seis dezenas.

Os números sorteados do concurso 2.881 neste fim de semana foram 11, 13, 16, 34, 35 e 39. O próximo concurso será na terça-feira, 1° de julho.

Um total de 61 apostas conseguiu acertar cinco dezenas, que levaram o prêmio de R$ 53.142,41. Mais 4.714 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 982,38.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira. Às 20h, ocorrerá o sorteio, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.