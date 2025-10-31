Invest

Mega da Virada: apostas começam no sábado e prêmio pode chegar a R$ 1 bi

Prêmio recorde de R$ 850 milhões pode virar bilionário com o volume de apostas; saiba como concorrer

Mega da Virada: veja prêmio e como apostar ( Reprodução/Caixa)

Maria Eduarda Lameza
Redatora

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20h33.

A Caixa Econômica Federal informou que as apostas para a Mega da Virada de 2026 começarão neste sábado, 1. O prêmio será o maior da história, de R$ 850 milhões, e pode chegar a R$ 1 bilhão, a depender do volume de apostas. 

O Ministério da Fazenda aumentou de 62% para 90% a parcela da arrecadação destinada à faixa principal da Mega. Segundo a Caixa, isso pode aumentar as chances de uma premiação bilionária.

Como apostar?

Para essa Virada, outra novidade é que as lotéricas ficarão abertas por mais uma hora, até às 20h30, para a realização das apostas. O novo horário começa na próxima segunda-feira, 3. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Além das lotéricas, as apostas também poder ser feitas por meio do aplicativo Loterias Caixa.

Também é possível comprar cotas de bolões feitos pelas lotéricas, com preço mínimo de R$ 18 e uma tarifa de serviço de 35%. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

A Mega da Virada não acumula, ou seja, o prêmio é pago mesmo que nenhum apostador acerte as seis dezenas.

O sorteio é realizado em 31 de dezembro e o ganhador tem 90 dias para retirar o prêmio em uma agência da Caixa com bilhete e documento oficial com foto. Caso o vencedor não se apresente, o aporte será doado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

