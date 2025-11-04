Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

PIS/Pasep 2026: veja quem tem direito de receber o benefício

Entenda como é calculado o abono salarial e o calendário de pagamentos

Abono salarial: veja se você pode receber o benefício (DircinhaSW/Getty Images)

Abono salarial: veja se você pode receber o benefício (DircinhaSW/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17h57.

Tudo sobrePIS/Pasep
Saiba mais

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que o calendário de pagamentos do PIS/Pasep de 2026 deve ser divulgado no fim de novembro, após a última reunião do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

O valor do benefício também não foi divulgado porque tem como base o salário mínimo, que ainda não foi reajustado para o ano que vem pelo Governo Federal.

Os pagamentos serão referente ao ano-base de 2024. Durante a pandemia, os recursos do fundo PIS/Pasep foram transferidos para o FGTS de forma emergencial. Agora, o pagamento foi reestabelecido mas ainda existe um intervalo de dois anos.

O que é PIS/Pasep?

O Programa de Integração Social (PIS) é responsável por pagar o abono salarial para trabalhadores de carteira assinada do setor privado, por meio da Caixa Econômica Federal. Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), atende servidores públicos por meio do Banco do Brasil. 

Os programas foram unificados pelo Governo Federal e compõem o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que visa garantir benefícios como o abono salarial a trabalhadores de baixa renda.

O abono equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo, e é calculado proporcionalmente ao tempo de serviço do trabalhador no ano em questão. 

Quem tem direito?

Para receber o benefício, o trabalhador precisa:

  • Estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos;
  • Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base, ou seja, 2024;
  • Ter exercido atividade remunerada  durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2024;
  • Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.
Acompanhe tudo sobre:PIS/PasepCaixa

Mais de Invest

Pfizer tem queda de 21% no lucro do 3º tri - vacina e antiviral explicam números

Programa de Fidelidade BTG Pactual une liberdade e exclusividade em recompensas únicas

Ouro cai abaixo de US$ 4 mil mesmo com aversão ao risco do investidor

Embraer lidera perdas do Ibovespa após queda de 76% no lucro do 3º tri

Mais na Exame

Mercados

Pfizer tem queda de 21% no lucro do 3º tri - vacina e antiviral explicam números

Mundo

'48 reais por dia': extorsão dispara no Peru e motiva onda de protestos

Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre explica como lucrou milhões com bitcoin

ESG

C40 Cities anuncia investimento para projetos climáticos em BH e SP