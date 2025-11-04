PIS/Pasep 2026: veja quem tem direito de receber o benefício

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que o calendário de pagamentos do PIS/Pasep de 2026 deve ser divulgado no fim de novembro, após a última reunião do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

O valor do benefício também não foi divulgado porque tem como base o salário mínimo, que ainda não foi reajustado para o ano que vem pelo Governo Federal.

Os pagamentos serão referente ao ano-base de 2024. Durante a pandemia, os recursos do fundo PIS/Pasep foram transferidos para o FGTS de forma emergencial. Agora, o pagamento foi reestabelecido mas ainda existe um intervalo de dois anos.

O que é PIS/Pasep?

O Programa de Integração Social (PIS) é responsável por pagar o abono salarial para trabalhadores de carteira assinada do setor privado, por meio da Caixa Econômica Federal. Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), atende servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

Os programas foram unificados pelo Governo Federal e compõem o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que visa garantir benefícios como o abono salarial a trabalhadores de baixa renda.

O abono equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo, e é calculado proporcionalmente ao tempo de serviço do trabalhador no ano em questão.

Quem tem direito?

Para receber o benefício, o trabalhador precisa: